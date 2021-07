Fotoreporter della agenzia “Reuters” ucciso in Afghanistan al confine con il Pakistan

di MARIO MEDORI/ Dopo la grande e storica impresa, niente lieto fine a Wimbledon per Matteo Berrettini battuto 3-1 da Novak Djokovic in finale. Per il numero uno del mondo si tratta del sesto trionfo in carriera sull’erba londinese e del 20° Slam in carriera: eguagliati Federer e Nadal. E […]