FOTOPROTEZIONE/ La tua guida per un’estate senza pensieri e…scottature

di ALESSIA ALIMONDA/ L’estate è qui, sinonimo di vacanze, relax all’aria aperta e sole. Ma mentre ci godiamo i benefici del sole, come la produzione di vitamina D e il buon umore, è fondamentale non dimenticare un aspetto cruciale: la fotoprotezione. Proteggere la nostra pelle dai raggi solari non è solo una buona abitudine, ma una necessità per la salute a lungo termine.

I rischi nascosti del Sole. Il Sole è un amico prezioso, ma i suoi raggi ultravioletti (UVA e UVB) possono essere insidiosi. Le scottature solari, se ripetute, aumentano il rischio di sviluppare tumori cutanei. Anche un’esposizione cronica, magari legata a hobby o lavori all’aperto, può favorire la comparsa di lesioni precancerose e cancerose. È per questo che la protezione solare dovrebbe iniziare fin dalla giovane età

Cos’è la Fotoprotezione? La fotoprotezione va ben oltre l’applicazione di un prodotto. È un insieme di strategie per difendere la pelle dagli effetti dannosi del sole.

* Filtri Fisici vs. Filtri Chimici: Esistono due tipi principali di filtri solari. I filtri fisici (o inorganici) agiscono riflettendo e disperdendo i raggi solari, come un piccolo scudo. I filtri chimici, invece, assorbono l’energia della radiazione solare e la trasformano in calore innocuo.

* Fotoprotettori Orali: Ci sono anche sostanze, come il licopene, che si assumono per bocca e agiscono neutralizzando i radicali liberi prodotti dall’esposizione ai raggi UV. Attenzione però: non sostituiscono mai l’azione dei filtri topici!

SPF: Il Tuo Numero di Sicurezza. Il SPF (Sun Protection Factor) è il numero magico che trovi sulle etichette dei solari e indica la capacità del prodotto di proteggere dalla scottatura (principalmente dai raggi UVB). Ma non basta scegliere un SPF alto: la quantità di prodotto applicata è fondamentale. Per un adulto, si parla di circa sei cucchiaini da tè per coprire tutto il corpo! I solari moderni, inoltre, proteggono anche dai raggi UVA e dalla luce blu, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Consigli Pratici per un’Esposizione Intelligente. Oltre alla crema, ci sono altre abitudini d’oro per una protezione completa:

* Evita le Ore di Punta: Tra le 11 e le 15, circa la metà dei raggi UVB raggiunge la terra. Stare all’ombra in queste ore riduce drasticamente il rischio di danni.

* Conosci il Tuo Fototipo: Le pelli chiare (fototipi I e II) hanno meno difese naturali e necessitano di maggiore attenzione.

* Abbigliamento Protettivo: Cappelli a tesa larga e occhiali da sole sono i tuoi migliori alleati per proteggere viso e occhi. Non dimenticare di applicare la crema solare anche su orecchie e collo!

* Attenzione a Cosmetici e Profumi: Evita di usarli prima di esporti al sole, potrebbero contenere sostanze fotosensibilizzanti.

L’Alimentazione: un alleato naturale. Anche ciò che mangiamo può aiutarci! Alimenti ricchi di antiossidanti come frutta, verdura, pesce e cereali contrastano l’azione dannosa del sole. Parla con il tuo dermatologo: potrebbe consigliarti integratori specifici a base di antiossidanti per rafforzare le tue difese interne. Proteggere la pelle dal sole è un investimento sulla tua salute e sulla bellezza della tua pelle a lungo termine. Inizia oggi stesso a mettere in pratica questi consigli per un’estate sicura e serena!