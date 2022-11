Forte scossa di terremoto stamattina avvertita nelle regioni del centro Italia con epicentro in mare all’altezza delle Marche

La terra ha tremato stamattina alle 7,07 in una vasta zona dell’Italia centrale per una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 registrato dall’Istituto nazionale di geofisica al largo della costa marchigiano-pesarese. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 7,6 chilometri venendo avvertito dall’Emilia Romagna all’Umbria e fino a Roma. E’ stato seguito da una serie di scosse ravvicinate di magnitudo da 4 a 2.4 – in base ai dati dell’Ingv – sempre nella stessa area.

Per ora non sono segnalati danni alle persone, in vari centri sono state provvisoriamente chiuse le scuole. Sono in corso verifiche in varie regioni del centro Italia. (Seguiranno aggiornamenti)