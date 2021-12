F1, MONDIALE THRILLING/ Tutto all’ultimo respiro per il titolo piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton: il giovane e il campione. Abu Dhabi, pole da brivido dell’olandese Red Bull davanti alla Mercedes del britannico

di FABIO CAMILLACCI/ Ultimo atto di un’appassionante stagione di Formula 1: sul circuito di Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi che vale il Mondiale, pole di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton. Dunque, i due contendenti per il titolo piloti scatteranno dalla griglia di partenza, uno accanto all’altro in prima fila. L’olandese volante nelle qualifiche è stato bravo a sfruttare la scia del compagno di squadra Sergio Perez nel primo time attack.

Il pilota della Red Bull ha battuto il campione del mondo in carica della Mercedes per 371 millesimi di secondo. In seconda fila: la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Perez. Dalla terza fila scatteranno Bottas con l’altra Mercedes e il ferrarista Carlos Sainz. Settimo tempo invece per la Ferrari di Charles Leclerc che sarà affiancato in quarta fila da Yuki Tsunoda su Alpha Tauri.

Una pole position maturata grazie a un’abile strategia. Il gioco di squadra Red Bull e l’enorme talento di Verstappen hanno fatto la differenza nelle prove ufficiali dopo una serie di prove libere con risultati alterni per i due che si contendono il Mondiale 2021. Come già successo in passato, però, il pilota olandese subisce la Mercedes nei turni di libere ma poi è bravo a piazzare il colpo da maestro nella corsa alla pole.

Il momento decisivo delle qualifiche. Al primo dei due time attack del Q3, la Red Bull manda in pista Sergio Perez davanti a Max. Nel giro lanciato il messicano gli offre la scia nei due lunghi rettilinei, poi si sposta per lasciare Verstappen libero di rifinire il suo capolavoro nel terzo settore del circuito, quello più favorevole alle caratteristiche della RB16B. Hamilton non riesce a replicare, la Mercedes non copia la strategia Red Bull nell’ultimo time attack, e riesce a ridurre soltanto a meno di 4 decimi il distacco.

Questione gomme. Sostanziale la differenza di approccio a livello degli pneumatici: Verstappen partirà infatti con le gomme rosse, Hamilton con quelle gialle. Toccherà all’olandese mettere in pista uno scatto bruciante al semaforo e un ritmo da qualifica nella prima fase del Gran Premio fatto di 55 giri in totale. Obiettivo Red Bull: provare a mettersi subito al riparo dalla Mercedes, superiore nella velocità di punta e con più possibilità di scelta. Tutto all’ultimo respiro (nelle foto: a sinistra Verstappen, a destra Hamilton; in home page un duello in pista tra i due).