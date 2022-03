FORMULA 1 IN ARABIA SAUDITA/ A Jeddah il riscatto del campione del mondo in carica. Vince Max Verstappen con la Red Bull ma la Ferrari c’è: Leclerc e Sainz sul podio. Male le Mercedes: Hamilton soltanto 10°

di FABIO CAMILLACCI/ Seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula 1: a Jeddah, il Gran Premio dell’Arabia Saudita va al campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Ma la Ferrari si conferma: piazza d’onore per Charles Leclerc, terzo posto per Carlos Sainz. Quarta un’altra Red Bull: quella di Sergio Perez. Malissimo le Mercedes: 5° Russell, addirittura 10° Lewis Hamilton. Sono andati a punti anche Ocon (6° con l’Alpine), Lando Norris (7° su McLaren), Gasly (8° con la Alpha Tauri) e Magnussen (9° con la sua Haas). Prossimo appuntamento: domenica 10 aprile in Australia sul circuito Albert Park di Melbourne.

La gioia di Verstappen. Al termine, il campione del mondo olandese ha parlato di un nuovo inizio di stagione per la Red Bull aggiungendo: “Strategia Drs? Quando vai vicino con queste nuove macchine riesci comunque ad avere una buona uscita. Questo però rende più complicato fare il passaggio dell’ultima curva rispetto all’anno scorso. Quindi è più complicato ‘programmare’ il sorpasso. La battaglia è stata molto serrata davanti. Abbiamo cercato di giocarcela a lungo termine. Loro erano molto veloci in curva, noi in rettilineo. Però le gomme si degradano abbastanza rapidamente qui e si è visto alla fine che avevamo un po’ più di passo”.

Un pizzico di delusione in casa Ferrari per una vittoria sfumata. Leclerc sperava di bissare il trionfo di domenica scorsa in Bahrein e al termine della gara ha detto: “Mi sono veramente divertito in questa gara. Alla fine sono battaglie combattute, dure e corrette. Dovrebbero essere così tutte le gare. Sono deluso ovviamente, ma è stato divertente”. Il monegasco dunque non nasconde l’amarezza per aver perso il duello all’ultimo giro con Verstappen: “Avrei voluto vincere ma ci mancava qualcosa. Avevamo due configurazioni diverse tra me e Max, e anche con Perez. Noi eravamo veloci in curva ma lenti in rettilineo, per via del carico aerodinamico”. Ma la Ferrari c’è e la conferma dopo il Bahrein è importante.