Focus su prevenzione e vaccini: liberalizzare le vaccinazioni rendendole il più possibile aperte

“Officina Motore Sanità” ha organizzato un webinar ‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al contributo di Pfizer e con la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. Tra questi il professor Lopalco, epidemiologo, docente di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Pisa, che in questi giorni viene indicato come probabile futuro assessore alla Sanità della Regione Puglia. Al webinar – trasmesso sul sito di Motore Sanità – si sono collegate più di 600 persone, segno che il tema dei vaccini è molto seguito in questo momento.

Il professor Lopalco ha affermato: «C’è una fortissima variabilità di efficacia della vaccinazione anno dopo anno e quest’anno, accanto alla vaccinazione, ci saranno una serie di procedure di protezione che rallenteranno il circolo dell’influenza. Non sappiamo quale sarà la copertura che dobbiamo mettere in campo per abbattere la circolazione del virus influenzale, però quello che sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se mettiamo in campo delle strategie di offerta che siano efficaci. Abbiamo potuto attuare l’obbligo delle vaccinazioni dei bambini perché avevamo i pediatri a disposizione. In Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi, ovvero la metà della popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per vaccinarsi. Dobbiamo liberalizzare le vaccinazioni – ha concluso Lopalco – rendendole il più possibile aperte e cercando di rendere l’accesso al vaccino il più semplice possibile».