Focus ad Asiago-Gallio: «Vaccinarsi contro l’influenza per evitare un’epidemia durante la pandemia da covid-19»

Durante la settima edizione della Summer School organizzata da “Motore Sanità” ad Asiago-Gallio si è discusso sull’importanza di una massiccia campagna di vaccinazioni a salvaguardia della salute e dell’economia. Durante la sessione “Focus sui vaccini: ruolo preventivo ed impatto economico”, è intervenuta Marina Panfilo, director policy & communication vaccines di MSD Italia. Questa la sua dichiarazione: «Abbiamo dibattuto molto sul tema della pandemia: come si è risposto e l’impatto che ha avuto sull’economia. Nulla come quello che abbiamo vissuto nel 2020 ha dimostrato quanto l’innovazione nel campo della salute sia un elemento fondamentale per la ricchezza di un paese.

Il nostro Paese ce l’ha fatta, dimostrando che in Italia siamo stati molto bravi. Purtroppo però abbiamo dovuto ovviare attraverso il ricorso a sistemi, quali il lockdown e il distanziamento sociale, che hanno avuto al tempo stesso un impatto norevole sull’economia. Questo perché non c’era né un vaccino né un farmaco per il Covid-19. Quindi fondamentale è lavorare in partnership pubblico-privato per trovare le soluzioni che solo la scienza è in grado di offrire.

Ma non vanno dimenticate le vaccinazioni esistenti, che hanno già dimostrato il loro valore, per cui è da auspicare che la sanità e il Sistema sanitario nazionale siano fermamente considerate un investimento e non una spesa. Le vaccinazioni che sono state interrotte durante la pandemia devono essere riprese subito perché se non recuperiamo i soggetti che non sono stati vaccinati, il rischio è avere un’epidemia durante la pandemia. La Sanità è una priorità che deve essere considerata come fondamentale per l’economia di un Paese».