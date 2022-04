Firmato da Draghi in Algeria l’accordo con il presidente Tebboune la fornitura di 3 miliardi di metri cubi di gas in più subito e altri 6 nel 2023 per fronteggiare gli ostacoli della Russia dopo le sanzioni

E’ stata firmata ad Algeri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, una Dichiarazione d’Intenti sulla cooperazione bilaterale nel settore dell’energia. A questa si aggiunge l’accordo tra Eni e Sonatrach per aumentare le esportazioni di gas verso l’Italia.

«Subito dopo l’invasione dell’Ucraina – ha ricordato Draghi – avevo annunciato che l’Italia si sarebbe mossa con rapidità per ridurre la dipendenza dal gas russo. Gli accordi di oggi sono una risposta significativa a questo obiettivo strategico, ne seguiranno altre: il Governo vuole difendere i cittadini e le imprese dalle conseguenze del conflitto. Voglio ringraziare i ministri Di Maio e Cingolani e l’ENI per il loro impegno su questo fronte. Ma Italia e Algeria vogliono rafforzare la cooperazione anche in altri settori. All’incontro di oggi seguirà il quarto Vertice Intergovernativo che si terrà qui ad Algeri il prossimo 18 e 19 luglio. E prima del Vertice Intergovernativo incontrerò nuovamente il presidente Tebboune, in occasione della sua visita di Stato in Italia a fine maggio. L’Italia è pronta a lavorare con l’Algeria per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde. Vogliamo accelerare la transizione energetica e creare opportunità di sviluppo e occupazione».