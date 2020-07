Finite di girare per Rai1 le nuove puntate di “Doc-Nelle tue mani”, la fiction-record interrotta per l’emergenza Covid, che riprenderà in autunno

«Missione compiuta!!! Abbiamo finito di girare le nuove puntate…le vedrete in autunno…sono pazzesche…come la squadra che le ha realizzate»: Luca Argentero annuncia con uno scatto su Instagram la fine riprese di “Doc – Nelle tue mani”, la fiction dagli ascolti record (oltre 8 milioni di spettatori e il 30.7% di share) interrotta alla quarta serata per l’emergenza Covid e ora tra i titoli di punta dell’autunno di Rai1.

Scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie è ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, raccontata nel libro “Meno dodici“(Mondadori).

Il medical drama racconta di Andrea Fanti, eccellente primario di medicina interna che, a seguito di un colpo di pistola sparato dal padre di un ragazzo deceduto in ospedale, perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni e si ritrova a essere un paziente. Al risveglio dal coma, Fanti scopre che il trauma cerebrale ha cancellato anche la morte del figlio e la rottura del suo matrimonio. I ricordi si interrompono, infatti, prima del lutto che lo ha trasformato in un medico freddo e distaccato nel quale non si riconosce più. Riprende a studiare, arrivando a essere migliore grazie all’empatia che stabilisce con i malati. Cerca di ricostruire il rapporto con la figlia e tenta di riconquistare la donna che sente essere ancora sua moglie. Nelle nuove puntate Fanti continua a rifondare la sua vita, ma l’accusa di essere responsabile della morte del giovane paziente lo sconvolge: non ricorda quel caso e quindi non può difendersi. L’unico che potrebbe aiutarlo è il dottor Sardoni, il collega che ha preso il suo posto di primario e che invece tenta di insabbiare la verità. A rimanergli vicino, Giulia (Matilde Gioli), la sua ex assistente, con la quale ha scoperto di aver avuto in passato una relazione che ora sembra senza futuro. Nel cast Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Giovanni Scifoni. (ANSA).