FINALMENTE UN ALTRO ORO ITALIANO/ Tokyo 2020: Valentina Rodini e Federica Cesarini fantastiche nella finale del canottaggio doppio pesi leggeri. Splendido argento di Greg Paltrinieri nel nuoto. Altre due medaglie di bronzo dal canottaggio maschile e dal fioretto femminile

di FABIO CAMILLACCI/ Finalmente, dopo qualche giorno di attesa, per l’Italia è arrivata la seconda medaglia d’oro a Tokyo 2020. Merito di Valentina Rodini e Federica Cesarini, protagoniste di una prestazione straordinaria nel canottaggio doppio pesi leggeri. Le due lombarde, in un finale ricca di emozioni, l’hanno spuntata in una gara tiratissima, battendo soltanto negli ultimi metri gli equipaggi di Francia (seconda a 14 centesimi) e Olanda, terza. Sempre nel canottaggio categoria pesi leggeri, ma in campo maschile, Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno chiuso al terzo posto. Gli azzurri si sono arresi soltanto a un’Irlanda fortissima, in grado di fare la differenza nella seconda parte di gara, e alla Germania. Ma il bronzo è una gran bella cosa per loro.

Nuoto, prestazione sontuosa di Gregorio Paltrinieri. Il nuotatore italiano con classe e determinazione ha conquistato l’argento negli 800 stile libero, centrando una medaglia su cui sarebbe stato molto difficile scommettere solo qualche giorno fa per la mononucleosi che ha condizionato Greg nell’avvicinamento all’appuntamento olimpico. Medaglia d’oro allo statunitense Robert Finke, bronzo all’ucraino Romanchuk.

Scherma, arriva dalla gara a squadre l’unica medaglia del fioretto femminile. Dopo la sconfitta in semifinale con la Francia (capace di rimontare ben 11 stoccate alle azzurre), l’Italia rappresentata in pedana da Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi ed Erica Cipressa ha conquistato il bronzo nella finalina contro gli Stati Uniti, con il punteggio di 45-23. E così la nostra delegazione risale la china nel medagliere: adesso è al decimo posto con 2 ori, 7 argenti e 10 bronzi.