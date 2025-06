FESTA D’ESTATE 2025/ Roma, Città dell’Altra Economia: la salute mentale in piazza con la “Fondazione Massimo Fagioli”

di SERGIO TRASATTI/ La Fondazione Massimo Fagioli presenta la tradizionale Festa d’Estate, che quest’anno porta in piazza un tema di grande attualità: la salute mentale, come obiettivo psichiatrico, psicologico, culturale e politico. L’appuntamento è per domenica 15 giugno, a Roma presso la Città dell’Altra Economia all’interno della rassegna Testaccio Estate, con un evento dal titolo “La Salute Mentale in Piazza”: un’occasione per incontrarsi, riflettere e festeggiare insieme. Dalle ore 16:00 presso l’Area Expo la Fondazione e tutti i Laboratori tematici vi aspettano per raccontare nel dettaglio i progetti realizzati e per discutere di quelli futuri. Dalle 18:00 la Fondazione in collaborazione con la rivista Left aprirà un importante spazio di discussione, dando vita a uno Speciale Left Talk che coinvolgerà associazioni, psichiatri, giovani e insegnanti attorno al tema: “Salute mentale e Adolescenza”. Un confronto tra diverse realtà culturali per superare lo sguardo negativo spesso associato all’adolescenza e riscoprirne, invece, l’energia, la creatività e il valore.

Al talk condotto da Simona Maggiorelli e Marina Parrulli di Left, parteciperanno, Nella Lo Cascio, Psichiatra e Psicoterapeuta, Dirigente S.S.N. Area Adolescenza, Alessia Barbagli, Insegnante scuola secondaria di primo grado e membro CSdI della Fondazione Massimo Fagioli, Loris Antonelli, responsabile area educativa per ÀP – Antimafia Pop Academy, Tommaso Salaroli, fondatore e autore per Scomodo, Edoardo Ponzani, direttore e autore per CreativaMente e Anna Paola Iannucci, Action Aid – Area Educane. Dalle ore 21, 00, spazio alla musica con un live di due band di giovani proposte per celebrare insieme l’estate e la possibilità di costruire una cultura della salute mentale aperta, laica e condivisa. Si alterneranno sul palco i Microclisma e i Cueva: I Microclisma sono un gruppo di 6 ragazzi conosciutisi al liceo grazie alla loro comune passione per la musica nei suoi diversi generi.

Il gruppo nasce dalla voglia di suonare insieme, per creare momenti di socialità e un sound che riesca a convergere le estrosità e i gusti di ciascuno. Anastasia Masini, Voce; Ludovica De Gregorio, Chitarra; Giovanni Rossetti, Piano e Chitarra; Carolina Episcopo, Basso; Teo Barbera, Batteria; Matteo Saldutti, Chitarra.Cueva è un progetto che riunisce un gruppo eterogeneo di ragazzi formatosi a Testaccio. Radicati in un background jazzistico si dedicano all’esplorazione di vari sound con la curiosità che li caratterizza. Gaia De Vita, Voce; Federico Calandra, Batteria; Leonardo Fildani, Chitarra; Andrea Reiner, Contrabasso; Tommaso Ascoli Bartoli, Pianoforte. Per chi vorrà proseguire la serata, dopo i live delle band è previsto un djset.Già dall’apertura della festa un’area sarà dedicata ai più piccoli con intrattenimenti e giochi a cura di Perfareungioco.

Fondazione Massimo Fagioli

La “Fondazione Massimo Fagioli – ETS” nasce con lo scopo di salvaguardare e promuovere nel tempo tutta l’opera di Massimo Fagioli, lo psichiatra e psicoterapeuta noto per la scoperta della fantasia di sparizione, base di quella che lui stesso ha chiamato Teoria della nascita, e per i seminari di Analisi Collettiva, l’esperienza di psicoterapia di gruppo condotta dal Professore i cui cardini sono la cura della malattia mentale per mezzo dell’interpretazione delle immagini oniriche, la formazione e la ricerca. Medico, filosofo, artista, Massimo Fagioli ha fatto della propria vita e della prassi medica una costante fonte di ricerca sulla realtà umana.

Su queste premesse, la “Fondazione Massimo Fagioli” persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la tutela, la conservazione e la diffusione dell’opera di Massimo Fagioli in Italia e nel mondo, in ogni sua espressione scientifica, politica, culturale ed artistica, proseguendo l’attività di ricerca, l’elaborazione e la formazione, teorica e pratica, con specifica attenzione ai suoi risvolti applicativi e, dunque, alla diagnosi ed alla cura della malattia mentale. fondazionemassimofagioli.it

Left

Un pensiero nuovo a sinistra. Left è una rivista politica e culturale di stampo progressista, con uno sguardo internazionale, laico, antirazzista, attento ai diritti sociali, ai diritti umani, al dialogo interculturale e alla ricerca scientifica. La lotta alla violenza sulle donne e sui migranti, sono due questioni, centrali, ineludibili, nel nuovo millennio. Centrale è il pieno riconoscimento dell’identità femminile. Su questi e altri temi, nell’era delle fake news e dell’infotainment propone approfondimenti, pensiero critico, giornalismo di qualità basato su una puntuale verifica delle fonti e sulla collaborazione con i maggiori esperti. Direttore Responsabile: Simona Maggiorelli left.it

ÀP – Antimafia Pop Academy

Promuove l’antimafia sociale come punto di osservazione per contrastare le povertà educative e culturali, estendere la sfera dei diritti e arginare le disuguaglianze. Mossa da una vocazione popolare e da uno sguardo “pop” principalmente rivolto a quei giovani che vivono una situazione di fragilità economica, sociale e culturale e a quelle periferie d’Italia che faticano a uscire da una condizione di “eterna” emergenza, nel 2016 ha trasformato il suo punto di vista in pratica quotidiana, scommettendo sulla forza dei linguaggi creativi e sulla scuola come primo presidio di cultura antimafia, come laboratorio permanente per l’esercizio dei diritti e della democrazia, e come luogo aperto al territorio e alla città. apacademy.it

Scomodo

Scomodo è una comunità reale. Crea spazi di espressione, condivisione e crescita per le nuove generazioni. Nata nel 2016 a Roma dalla volontà politica di un cambiamento sociale e culturale, ha lottato per uno spazio di possibilità, di espressione, di trasformazione che fosse libero. Un punto di riferimento per moltissimi giovani. Organizza incontri nelle scuole, percorsi di formazione, manifestazioni culturali, pratiche di rigenerazione urbana, grandi eventi. È una piattaforma che ospita idee, persone e progettualità diverse, in costante crescita e trasformazione. Scomodo è il modo di assumersi una responsabilità verso il presente per poter abitare un futuro che ci appartiene. scomodo.org

CreativaMente

CreativaMente è un giornale studentesco indipendente, nato nella facoltà di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma. https://www.instagram.com/creativamente.psi/

ActionAid

ActionAid International Italia Onlus è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, della povertà e dell’esclusione sociale. Da oltre 40 anni a fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali. In Italia e a Roma propongono diversi progetti riguardo l’adolescenza, con un programma specifico di recupero della dispersione scolastica nelle periferie di Roma.