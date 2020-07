FESTA CROTONE/ I calabresi tornano in Serie A con due giornate d’anticipo. Dopo il Benevento, un’altra squadra del Sud ritrova il massimo campionato. La terza promossa uscirà dai playoff dove è bagarre come per la salvezza

di FABIO CAMILLACCI/ Con due giornate di anticipo, il Crotone può festeggiare il ritorno in Serie A dopo due stagioni. Nel 36° turno di Serie B, i calabresi vincono per 5-1 in casa del già retrocesso Livorno, lo Spezia non va oltre lo 0-0 a Cremona: +8 e Crotone irraggiungibile a 180 minuti dal termine della regular season. Grande gioia per mister Stroppa e i suoi ragazzi che a braccetto col Benevento già promosso da tempo, ritrovano il massimo campionato di calcio.

La terza a salire in A verrà decisa dai playoff per i quali sono in corsa: Spezia, Frosinone, Pordenone, Cittadella, Salernitana, Empoli, Chievo, Pisa ed Entella in rigoroso ordine di classifica. Ricordiamo che si qualificano ai playoff le squadre che al termine si piazzeranno tra il 3° e l’8° posto. Su questo fronte e sul fronte lotta salvezza, gli ultimi due turni si annunciano avvincenti. A oggi, soltanto il Livorno fanalino di coda è in C.

Crotone, la “manita” che vale la promozione. A Livorno, gli ospiti dimostrano subito che vogliono assolutamente vincere per tornare in Serie A. E così, Zanellato dopo soli dieci minuti colpisce il palo. La squadra di Stroppa però pecca di sufficienza nel giro palla difensivo e Morelli è bravissimo a intercettare servendo Trovato che batte Cordaz. A sorpresa, Crotone in svantaggio. Dopo un momento di sbandamento dei calabresi, è Zanellato a trovare il gol del pareggio.

Il sigillo di uno dei grandi protagonisti di questa cavalcata del Crotone. E’ infatti il 28enne attaccante nigeriano Simy a firmare il sorpasso con il suo 19° gol in campionato. Una rete anche questa frutto di un’altra invenzione di Messias. Al 41’ il tris: rete di Gerbo sugli sviluppi di un calcio d’angolo con stop e sinistro al volo. Nella ripresa, il pokerissimo è completato da Molina e dal solito Simy che su rigore firma il suo 20° sigillo che vale la vetta della classifica cannonieri in solitudine davanti a Iemmello del Perugia a quota 19. Crotone in A, la festa può cominciare.