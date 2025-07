FEMMINICIDIO ILARIA SULA/ Le chat shock dell’assassino Mark Antony Samson: “O torna con me o la uccido”. Per gli inquirenti la premeditazione del delitto è palese: a breve la richiesta di giudizio immediato

di MARIO MEDORI/ Messaggi shock emergono dalla chat del cellulare di Mark Antony Samson, reo confesso del femminicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula; delitto avvenuto a Roma nel marzo scorso. Messaggi inquietanti tipo: “O torna con me o la uccido”. Ricordiamo che la giovane fu uccisa da Samson con tre coltellate al collo; poi l’assassino nascose il suo corpo in una valigia e lo gettò in un dirupo fuori dalla Capitale.

Le accuse per l’omicida. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura di Roma contesta al giovane l’omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima. Inoltre, sempre secondo gli inquirenti, dall’analisi dei messaggi scambiati da Samson con alcuni amici emergerebbe un chiaro progetto di morte.

Nuovo interrogatorio per l’assassino. Nella giornata di lunedi 7 luglio il giovane è stato interrogato nuovamente per circa due ore e ha risposto alle domande dei magistrati. A breve la chiusura delle indagini e la richiesta di giudizio immediato per Mark Antony Samson. Indagata anche la madre del ragazzo per concorso in occultamento di cadavere.

Le chat shock. Gli investigatori sono convinti che Samson avrebbe cercato di sviare le indagini tramite chat, fingendosi Ilaria con le amiche della vittima e scrivendo messaggi come ad esempio: “Sofi, non so se sto per fare una cazzata ma vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada”.

La confessione horror. Con lucidità e freddezza inoltre Samson davanti al pm ha raccontato il delitto dicendo: “Le ho dato due coltellate da dietro, con il coltello che avevamo utilizzato per tagliare la mortadella. Ilaria non si è accorta di nulla, ha gridato poco. L’ho messa in due sacchi che avevo in cucina. Piano piano, stavo realizzando cosa avevo fatto e che era un problema più grande di me. Allora mi sono ricordato di una frase che disse mio nonno: “A tutto c’è una soluzione, tranne che ai morti”. Raccapricciante.