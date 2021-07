Fedez replica così a Renzi a proposito della proposta di legge Zan sull’omofobia

Matteo Renzi attacca Fedez e Chiara Ferragni perché lo hanno criticato per la sua retromarcia sulla proposta di legge Zan sull’omofobia (di cui ci occupiamo in altro articolo) e Fedez replica così al capo di “Italiaviva” in un incontro su Istagram con il parlamentare Pd Alessandro Zan e con Marco Cappato e Giuseppe Civati: “Io non ho l’obiettivo di entrare in politica. Io e Chiara Ferragni siamo cittadini ed entriamo nel dibattito pubblico parlando di cose che riguardano noi e voi. Silvio Berlusconi fa l’imprenditore e il politico, Montezemolo fa l’imprenditore e dice la sua, Briatore fa l’imprenditore e dice la sua e invece Fedez e Chiara Ferragni vanno regolamentati?!….“