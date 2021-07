F1 NUOVA, PADRONE VECCHIO/ Silverstone, contatto Verstappen-Hamilton: l’olandese della Red Bull finisce contro le barriere e l’inglese della Mercedes trionfa nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il ferrarista Leclerc assapora la vittoria poi chiude al secondo posto

di MARCO VALERIO/ La nuova versione della Formula uno è partita nel segno del campione del mondo in carica. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle speciali prove del venerdi, Lewis Hamilton si è preso anche il Gran Premio di casa: quello di Gran Bretagna. Tutto questo anche se nella neonata “Sprint Race” (una sorta di mini-gara di 17 giri) del sabato, la pole l’aveva centrata Max Verstappen poi sfortunato durante la corsa della domenica. Al di là dei colpi di scena e dei cambiamenti di fronte registrati in questo week end, ora vedremo se il nuovo format aiuterà a far tornare la vera Formula uno al posto di una sempre più stucchevole “Formula noia”.

Silverstone, trionfo del padrone di casa davanti a un grande Charles Leclerc con la Ferrari a lungo leader della gara. Sul gradino più basso del podio, il finlandese Valtteri Bottas con l’altra Mercedes. Come detto, particolarmente sfortunato Max Verstappen scattato dalla pole, ma, costretto al ritiro al primo giro dopo un contatto proprio con il suo diretto concorrente per il titolo iridato Lewis Hamilton. Spaventso l’impatto della Red Bull dell’olandese contro le barriere; fortunatamente nessuna conseguenza grave per Verstappen. Tutto questo ovviamente ha scatenato polemiche nel post gara tra i due box.

Magra consolazione per Verstappen: il fatto di aver almeno mantenuto la leadership nel Mondiale piloti (ora è a +8 sul britannico della Mercedes). Tornando all’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna: quarto e quinto posto per le due McLaren con, rispettivamente, Lando Norris e Daniel Ricciardo. Sesta posizione per l’altro ferrarista Carlos Sainz. E ancora: settima la Alpine del vecchio leone Fernando Alonso che precede la Aston Martin di Lance Stroll e l’Alpine di Esteban Ocon. Chiude la top ten che porta punti, l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Solo tredicesimo invece Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Ora breve pausa, si torna in pista domenica 1 agosto con il Gran Premio d’Ungheria.