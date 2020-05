F1, MERCATO PILOTI/ Il boss della Mercedes Toto Wolff apre all’ipotesi Sebastian Vettel: “Pilota tedesco in macchina tedesca, ma spetta a Seb decidere”. Alla casa di Stoccarda piace anche il 22enne inglese Russell della Williams

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo l’ufficializzazione del divorzio dalla Ferrari a partire dal 2021, prende corpo l’ipotesi di un futuro di Sebastian Vettel alla Mercedes. Il boss della casa di Stoccarda Toto Wolff annuncia: “Una variante c’è”. Il responsabile di Mercedes, intervistato dall’emittente austriaca ORF, ripresa dal quotidiano sportivo tedesco Kicker, aggiunge: “Certo, un pilota tedesco in una macchina tedesca sarebbe una bella storia di marketing. Vettel è ovviamente qualcuno che è davvero bravo, lui mette in campo tutto. Può decidere da solo se vuole lasciare o unirsi a un’altra squadra, ci sono ancora alcuni posti interessanti dove andare”.

La situazione attuale in casa della dominatrice degli ultimi Mondiali di Formula 1. Nel 2021 i contratti di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas andranno in scadenza e a tal proposito Toto Wolff puntualizza: “Stiamo guardando a cosa faremo con George Russell e poi dunque c’è la variante Vettel. Ma questo non è al primo posto nell’agenda al momento, vogliamo concentrarci prima sulla nostra squadra”. Russell, pilota britannico di 22 anni, dal 2019 è alla Williams, ma è arrivato in F1 come collaudatore della Mercedes grazie al percorso iniziato con lo Junior Program della casa tedesca. In tutto questo il “Circus”, fermo a causa dell’emergenza coronavirus, spera di partire il 5 luglio dall’Austria (nella foto: Vettel e Wolff si stringono la mano).