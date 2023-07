F1, E’ SEMPRE “FORMULA MAX”/ Silverstone: è dell’olandese Verstappen anche la pole del GP di Gran Bretagna. La Red Bull del campione del mondo continua a dominare. In seconda fila il ferrarista Leclerc, mentre Sainz con l’altra “Rossa” è 5°

di FABIO CAMILLACCI/ Chiamatela pure “Formula Max” o “Formula noia”. Da tre anni a questa parte con la Red Bull e soprattutto con Verstappen (foto) l’olandese volante, non c’è più storia; non c’è più competizione, non c’è più equilibrio. E’ sempre e soltanto un dominio a senso unico. Il campione del mondo anche a Silverstone ha lasciato le briciole ai suoi avversari, prendendosi in scioltezza la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna.

La McLaren padrona di casa nelle qualifiche ha provato a tenere testa a Verstappen ma non c’è stato niente da fare. Lando Norris a un certo punto ha sognato il miglior tempo prima di essere gelato dal solito “Max il cannibale”. Nonostante tutto, sono state comunque qualifiche emozionanti. Sulla bandiera a scacchi, pole dell’olandese davanti a Norris e all’altra McLaren di Oscar Piastri.

A seguire: le due Ferrari e le Mercedes: 4° e 5° crono per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Numeri sempre più impressionanti per Verstappen: quinta pole position consecutiva, la numero 27 di una carriera già da record a soli 25 anni. Il ferrarista Leclerc a un certo punto ha avuto l’opportunità di fare il miglior tempo ma alla fine si è dovuto accontentare della seconda fila. Mentre, le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton partiranno rispettivamente dalla 6° e dalla 7° posizione in griglia.

Altri piloti e altre vetture. Un po’ deludente Fernando Alonso, solamente 9° con l’Aston Martin e battuto da un sempre più sorprendente Alexander Albon. Gasly è decimo con l’Alpine. Quindicesimo Bottas con l’Alfa Romeo, De Vries penultimo ma probabilmente verrà penalizzato per “unsafe release” in Q1. Domenica alle 16 il via della gara sul sempre affascinante circuito di Silverstone.