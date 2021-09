EUROVOLLEY, AZZURRE DA URLO/ Belgrado, l’Italia di coach Davide Mazzanti travolge la Russia e vola in semifinale dove affronterà l’Olanda. Paola Egonu sugli scudi, bene anche Pietrini, Sylla e Chirichella

di FABIO CAMILLACCI/ Le ragazze della pallavolo italiana hanno archiviato in fretta la delusione olimpica: travolte dalla Serbia nei quarti di finale di Tokyo 2020. A Belgrado, infatti, l’Italvolley batte 3-0 la Russia e vola alle semifinali degli Europei. Dominio totale nel quarto di finale contro la squadra di Sergio Busato. Di fatto le azzurre rischiano solo nel primo set, poi dilagano: 25-20, 25-8, 25-15 i parziali. Venerdi 3 settembre la compagine di coach Mazzanti sfiderà l’Olanda per l’accesso alla finalissima. Nel tabellino del match spicca la solita Paola Egonu che realizza 15 punti. A seguire: 13 punti per Pietrini e 10 per Sylla e Chirichella.

Inizio di gara in salita. Come detto, le azzurre contro le russe soffrono soltanto nel primo set: 6-9, e 8-11. Poi, l’Italia si scatena cominciando a dominare in tutti i fondamentali: nel muro (ben 9 quelli vincenti), in battuta (5 ace in totale) e negli attacchi (44 vincenti contro i 26 delle avversarie). E così, al 25-20 del primo set segue il clamoroso 25-8 del secondo e il 25-15 del terzo. In particolare, è mostruoso il break di 13-0 che l’Italvolley femminile rifila alla Russia nel secondo set.

Il terzo e decisivo set. Il dominio delle azzurre è totale e la Russia resta attaccata fino al 7-5, poi Egonu, Sylla e Pietrini scavano il solco definitivo. In un lampo, la formazione di Busato viene doppiata: 18-9, parziale che fa calare definitivamente il sipario sulla sfida. A porre fine alla partita è l’attacco della solita Paola Egonu, che chiude da miglior realizzatrice. Evidentemente, rispetto alle Olimpiadi, stavolta le ragazze della nostra Nazionale di pallavolo hanno dato retta a coach Davide Mazzanti: meno social e più concentrazione.