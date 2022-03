EUROPA MINORE/ Bene le due italiane nell’andata degli ottavi di finale. In Europa League, l’Atalanta a Bergamo ribalta il Bayer Leverkusen. Commovente l’ucraino Malinovsky: dopo il gol bacia il lutto al braccio, poi indica il cielo. Conference, la Roma di Mourinho corsara in Olanda

di FABIO CAMILLACCI/ Giovedi positivo per le due squadre italiane impegnate nelle gare di andata degli ottavi di finale dell’Europa minore. In Europa League, l’Atalanta al Gewiss Stadium batte 3-2 il Bayer Leverkusen; mentre in Conference League la Roma vince 1-0 ad Arnhem contro gli olandesi del Vitesse. A Bergamo è super Muriel e super Malinovskyi, ma resta il rammarico per le tante occasioni da gol fallite dalla Dea e tra una settimana in Germania ci sarà da soffrire. In Olanda invece alla squadra di Mourinho basta una rete di Sergio Oliveira nel recupero del primo tempo. Oliveira poi espulso nella ripresa per doppia ammonizione.

Il successo atalantino. I nerazzurri vanno sotto all’11’ per effetto del gol di Charles Aranguiz; poi ribaltano il match con il sigillo di Malinovsky (23′) e la doppietta di un ritrovato Muriel (25′ e 49′); ma il gol di Diaby al 63′ tiene in piena corsa qualificazione il Bayer Leverkusen. L’Atalanta migliora dopo le ultime deludenti prestazioni in campionato ma le pericolose amnesie sono ancora realtà. Inoltre, come detto, il risultato finale poteva essere più largo alla luce delle occasioni da rete create dalla compagine di Gasperini. Commovente Malinovsky che dopo il gol bacia la fascia del lutto al braccio per la sua Ucraina e indica il cielo (nella due foto).

Roma, terza vittoria di fila di “corto muso”. Terzo 1-0 consecutivo, Serie A compresa, per gli uomini di Mou. Successo di misura in casa del Vitesse sullo pseudo terreno di gioco del Gelredome di Arnhem, trasformato in un autentico campo di patate da un recente concerto. Sergio Oliveira nel bene e nel male: prima segna il gol vittoria in chiusura di primo tempo, poi si fa espellere a un quarto d’ora dal termine per doppia ammonizione. Salterà il ritorno in programma giovedi prossimo all’Olimpico. Mancherà per squalifica anche Gianluca Mancini.