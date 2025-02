EUROPA LEAGUE/ Sconfitta indolore per la Lazio in casa del Braga: i biancocelesti chiudono al comando la mega-classifica e attendono di conoscere l’avversaria negli ottavi. La Roma piega l’Eintracht Francoforte all’Olimpico e si garantisce almeno gli spareggi

di FABIO CAMILLACCI/ Ultimo turno della prima fase di Europa League positivo per il calcio italiano. La Lazio, nonostante la sconfitta in Portogallo contro il Braga (1-0 per i lusitani), con 19 punti chiude al comando la mega-classifica, mettendosi alle spalle: Atletico Bilbao (stessi punti dei biancocelesti ma una peggiore differenza reti), Manchester United, Tottenham, Eintracht, Lione, Olympiakos e Rangers. Squadra di Marco Baroni qualificata direttamente agli ottavi di finale. La Roma, invece, resta in vita: batte 2-0 l’Eintracht Francoforte all’Olimpico e agguanta i play-off. Adesso, dal 13 febbraio, spazio alle sfide a a eliminazione diretta, con tabellone tennistico e un sorteggio minimo.

I sorteggi e cosa si prevede all’orizzonte per la Lazio. Venerdi 31 gennaio il mini-sorteggio per gli spareggi, il 21 febbraio quello per ottavi, quarti, semifinali e finale. C’è il rischio derby agli ottavi qualora la Roma dovesse superare il doppio incontro valido per i sedicesimi di finale. La Lazio, infatti, se la vedrà con una tra Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros e Porto. Mentre, negli eventuali quarti, sulla strada dei biancocelesti ci sarebbe una tra Twente, Fenerbahce, Rangers Glasgow, Olympiacos, Bodo Glimt e Anderlecht.

Il sorteggio per gli spareggi che riguarda la Roma. La vittoria contro l’Eintracht Francoforte, come detto, consente alla squadra di Claudio Ranieri di accedere ai play-off dove, da quindicesima con 12 punti, affronterà una tra Ferencvaros (17esimo) e Porto (18esimo). Negli eventuali ottavi, i giallorossi troverebbero una tra Lazio o Athletic Bilbao. Mentre, se dovessero riuscire a qualificarsi per i quarti, sulla strada dei giallorossi ci sarebbe una tra Twente, Fenerbahce, Rangers Glasgow, Olympiacos, Bodoe Glimt e Anderlecht.

La cronaca delle gare di Roma e Lazio. Contro i tedeschi apre le danze Angelino al 44′ con un sinistro al volo; raddoppio al 69′ di Shomurodov innescato da una grande giocata di Soulé. Sul taccuino del primo tempo anche un palo colpito da Mancini al 36′ e una bella parata di Svilar. Mentre in terra portoghese, una Lazio rimaneggiata viene sconfitta 1-0 dal Braga. Gol vittoria di Horta dopo 6 minuti di gioco. Nella ripresa, solo le parate di un insuperabile Hornicek impediscono ai biancocelesti di pareggiare.