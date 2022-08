EUROPA LEAGUE E CONFERENCE/ Urna di Istanbul benevola con Roma, Lazio e Fiorentina. Per i giallorossi insidia Betis Siviglia, mentre i biancocelesti dovranno far attenzione al Feyenoord. Viola: occhio ai turchi del Basaksehir di Ozil e Okaka, guidati dall’ex interista Emre

di FABIO CAMILLACCI/ Europa League e Conference: buon sorteggio per Roma, Lazio e Fiorentina. A Istanbul, infatti, dopo quelli di Champions League, sono stati sorteggiati i gironi per le altre due competizioni europee. Cominciamo con l’Europa League. La Roma campione in carica di Conference League e testa di serie, è stata inserita nel gruppo C con gli spagnoli del Real Betis Siviglia, i bulgari del Ludogorets e i finlandesi dell’Helsinki. Dunque, i giallorossi di Josè Mourinho ritrovano il temibile Real Betis che un anno fa in amichevole li battè 5-2 e la gara finì con una spaventosa rissa.

Il commento a caldo del direttore sportivo romanista Tiago Pinto. Dopo il sorteggio il general manager lusitano ha detto: “Abbiamo la responsabilità di fare bene, vincere il girone e andare avanti. Questo è il nostro grande obiettivo. Quando arriviamo a questo livello in Europa, è sempre difficile. Ci sono tutti gli anni delle sorprese. È chiaro che il Betis è una squadra che tutti noi conosciamo, ha fatto una stagione spettacolare. Abbiamo anche avuto la possibilità di giocarci contro nel precampionato. È stata una partita un po’ ‘caliente’, come dicono gli spagnoli, ma noi vogliamo andare avanti”.

Ancora più facile il raggruppamento F in cui è finita la Lazio, testa di serie come la Roma. I biancocelesti dovranno vedersela con gli olandesi del Feyenoord, a maggio finalisti di Conference League poi battuti dalla Roma, gli austriaci dello Sturm Graz e i modesti danesi del Mydtjylland. Peraltro, il Feyenoord ha perso due pedine importanti come il colombiano Sinisterra (ora al Leeds) e Dessers (andato alla Cremonese). Così come lo Sturm Graz ha rinunciato a Hojlund, l’attaccante acquistato dall’Atalanta. Il Midtjylland potrebbe essere la mina vagante del gruppo: occhio al fantasista Evander e a Onyedika (nel mirino del Milan).

Conference League: raggruppamento morbido per la Fiorentina che non era testa di serie ma in seconda fascia. Per la Viola, che nel play-off ha eliminato gli olandesi del Twente, ci sono: i turchi del Basaksehir che in rosa annoverano l’ex romanista Okaka e l’ex Real Madrid Ozil, e poi gli scozzesi dell’Hearts e i lettoni del Riga. Curiosità: l’allenatore dei turchi è l’ex interista Emre Belozoglu. Ricordiamo che sia in Europa League che in Conference League, le prime classificate del girone accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde dovranno disputare un turno in più: i sedicesimi di finale.