EUROPA E CONFERENCE LEAGUE/ Le italiane vedono gli ottavi: ai play-off delle Coppe minori facciamo l’en-plein. Passano: Roma, Juventus, Fiorentina e Lazio. Spinazzola, Belotti e Dybala ribaltano il Salisburgo all’Olimpico. Il tris di Di Maria schianta il Nantes in Francia. Curiosità: a Firenze arbitro e Var smentiscono la goal-line technology

di FABIO CAMILLACCI/ En-plein Italia, i play-off europei ci sorridono: portiamo tutte e quattro le squadre in lizza, agli ottavi di finale di Europa e Conference League. Roma e Juventus avanzano in Europa League, Fiorentina e Lazio in Conference. A tutto questo vanno aggiunte le vittorie in Champions di Milan, Inter e Napoli nei match d’andata. Una gran bella boccata d’ossigeno per il disastrato calcio italiano.

Stadio Olimpico: Belotti e Dybala ribaltano il Salisburgo e la Roma passa il turno con una “remontada” dopo l’immeritato 0-1 rimediato in Austria. Josè Mourinho, re di Coppe, certe partite europee le sbaglia raramente. I giallorossi archiviano la pratica segnando già nel primo tempo i due gol necessari; poi resistono senza patemi ben oltre il 90esimo. E Spinazzola è finalmente tornato ai livelli del trionfo azzurro a Euro 2020.

Il grande ritorno di Spinazzola. Sono gli sprint del campione d’Europa sulla fascia sinistra a fare la differenza; non a caso sono suoi gli assist per i sigilli di un instancabile Belotti e del solito immenso Dybala. Fantastico il tiro al volo di sinistro de “La Joya” (nella foto: la particolare esultanza in maschera dell’argentino). La grinta e l’esperienza di Matic e Cristante, la perfezione e la cattiveria sportiva di Mancini in difesa e la qualità di Zalewski e capitan Pellegrini, hanno fatto il resto. Olimpico in delirio e pieno d’amore: 24° sold out consecutivo e festa grande come piace allo Special One.

Nantes-Juventus 0-3 con tripletta di un grande Angel Di Maria: cancellato l’1-1 dell’andata a Torino. L’espulsione di Pallois al 17′ ha sicuramente facilitato il compito della Vecchia Signora, ma il rotondo successo non è in discussione. Troppa la differenza in campo tra le due squadre. Per “El Fideo”: due gol nel primo tempo (uno su rigore) e uno nella ripresa.

Episodio che decreta il rosso per Pallois: tocco di mano a un passo dalla porta su tiro ravvicinato sempre di Di Maria. Stadio della Beaujoire: la prima rete dell’argentino è una perla. Un fantastico tiro a giro di prima intenzione da posizione defilata. Dato statistico: prima vittoria stagionale nelle Coppe europee per i bianconeri.

Conference League: alla Lazio in Romania contro il Cluj basta lo 0-0 dopo l’1-0 dell’Olimpico. Partita in totale controllo dei biancolesti più volte vicini al gol con Vecino e Romero che nel secondo tempo sprecano quattro occasioni nella stessa azione. A 15 minuti dal 90′ romeni in 10 causa espulsione.

Al Franchi di Firenze invece tutto facile per la Viola forte del 4-0 centrato in casa dello Sporting Braga. I gigliati vincono ancora: 3-2. Un gol fantasma e uno “vero”: il ribaltone è firmato Cabral. Inizio shock per i padroni di casa con i lusitani avanti di due reti, la squadra di Italiano reagisce con i sigilli di Mandragora e Saponara. Clamoroso a inizio ripresa: l’arbitro, richiamato dal Var, sconfessa il “bip” al polso della goal-line technology e toglie la rete assegnata al brasiliano Cabral che poi segna comunque il gol del sorpasso finale.