EUROPA E CAMPIONATO/ Champions, Europa League e Conference: il sorteggio sorride alle 6 squadre italiane rimaste in lizza. Serie A, due vittorie interne nei primi anticipi del 27esimo turno: l’Atalanta ribalta l’Empoli e non perde ulteriore terreno dal 4° posto, il Sassuolo vince ancora e inguaia lo Spezia

di FABIO CAMILLACCI/ Nemmeno il tempo di archiviare la bella tre giorni di Coppe Europee piena di soddisfazioni per le squadre italiane, che torna il campionato. Due gli anticipi in programma di venerdi e validi per la 27esima giornata. Nell’anticipo del tardo pomeriggio, Sassuolo-Spezia 1-0. In serata invece al “Gewiss Stadium” l’Atalanta supera per 2-1 l’Empoli.

Intanto, l’Italia del calcio sorride per l’esito dei sorteggi di Coppe Europee. Nei quarti di finale, in Champions League derby italiano Milan-Napoli e Benfica-Inter. Evitate le corazzate Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, che le nostre squadre potranno trovare eventualmente in finale. In Europa League: Sporting Lisbona-Juventus, mentre la Roma ritrova il Feyenoord. Contro gli olandesi nel maggio 2022 i giallorossi vinsero la Conference League. E in quest’ultima competizione è andata bene anche alla Fiorentina che trova i polacchi del Lech Poznan.

Torniamo agli anticipi di campionato. Bergamo: Hojlund entra e firma il gol vittoria della Dea che torna a vincere dopo oltre un mese di astinenza. E dire che i toscani nel primo tempo erano passati in vantaggio con Ebuehi. Nella ripresa, il ribaltone nerazzurro: pareggia De Roon, poi Gasperini fa entrare il giovane e forte attaccante danese che dopo pochi minuti segna il gol di 3 punti pesanti che consentono all’Atalanta di non perdere altro terreno dal treno Champions.

La Dea s’impone di carattere. Empoli umile, fortunato nel passare in vantaggio grazie a una carambo la, e soprattutto colpevole di non aver chiuso il match concretizzando le occasioni per il raddoppio. Una boccata d’ossigeno per l’Atalanta che nelle ultime 4 gare contro Lecce, Milan, Udinese e Napoli, aveva raccolto solo un punto. Mentre per l’Empoli è la quarta sconfitta di fila e adesso la compagine di Zanetti rischia di essere risucchiata dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Il Sassuolo non si ferma più: contro lo Spezia arriva la terza vittoria di fila. Gli emiliani al “Mapei Stadium” battono 1-0 i liguri; primo stop da tecnico spezzino per mister Semplici. Vanificata la bella vittoria contro l’Inter della settimana scorsa, e adesso il Verona ha la possibilità di riavvicinarsi alla compagine attualmente quartultima.

I neroverdi sanno solo vincere. Al momento quella del tecnico Dionisi è una delle squadre più in forma del torneo e comincia a credere in un posto in Europa. A Reggio Emilia, lo Spezia regge per un tempo grazie al portiere Dragowski, poi capitola nella ripresa, quando sale il pressing dei padroni di casa. Match-winner Berardi che trasforma il calcio di rigore da tre punti.