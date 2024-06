EURO 2024, ALTRI VERDETTI/ La grande sorpresa è l’Austria che vince il girone di ferro con Francia, Olanda e Polonia. Accedono agli ottavi anche transalpini e olandesi. Porta tre squadre al turno successivo pure il Gruppo C: Inghilterra, Danimarca e Slovenia

STRAGE DI USTICA 44 ANNI DOPO/ Il Presidente del Collegio Peritale Aurelio Misiti: “Fu una bomba e non un missile ad abbattere il DC9. Lo accertò la Commissione da me presieduta grazie al lavoro di periti di fama internazionale. Chi parla di battaglia aerea non si basa su perizie tecniche e non è in buona fede”

Attualità