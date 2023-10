ESPLOSIONE DEVASTA L’OSPEDALE DELLA STRISCIA DI GAZA: CENTINAIA DI MORTI/ Scambio di accuse tra palestinesi e israeliani. Biden annulla la visita ad Israele

Una terribile carneficina ha insanguinato stasera l’ospedale che accoglie centinaia di palestinesi malati o feriti per motivi bellici. Una violenta esplosione ha devastato l’ospedale della striscia di Gaza: si parla di almeno 500 vittime tra degenti ricoverati e personale sanitario che opera in quella struttura. Naturalmente immediatamente tra Hamas e Israele è iniziato la scaricabarile sulla responsabilità della esplosione e della successiva carneficina, per cui si sono scambiati le accuse per questa terribile esplosione: gli israeliani sostengono che sotto i reparti che accolgono i degenti si trovano depositi di armi e di esplosivi da adoperare contro i loro attacchi, l’Egitto invece ricorda le minacce degli israeliani contro ipotetici piani di attacco dei palestinesi contro di loro.

Infatti Netanyahu aveva detto in un discorso ai sui soldati: Nei prossimi giorni colpiremo Gaza con forza per rispondere all’azione condotta la settimana scorsa dai militari di Hamas contro i cittadini israeliani che avevano attraversato i confini per motivi turistici.

E Benyamin Netanyahu durante una visita ad una base militare israeliana aveva ammonito: “Il combattimento sarà condotto nei prossimi giorni con grande forza a Gaza”.

IL PRESIDENTE USA ANNULLA LA VISITA. Il presidente Usa, Biden, che per domani (martedì 17 ottobre) aveva in programma una visita ad Israele, ha deciso di annullare l’appuntamento di fronte all’aggravarsi della sitiazione dopo quanto accaduto questo pomeriggio.