Esce dal bar, entra nell’auto, e viene freddato con un colpo di pistola. E’ accaduto a Torino

Il cadavere di un uomo di 52 anni ucciso con un colpo di arma da fuoco è stato ritrovato all’interno della sua auto in via Gottardo a Torino, alla periferia nord della città, vicino all’ospedale San Giovanni Bosco. Secondo fonti investigative l’uomo sarebbe stato colpito appena risalito sulla sua auto dopo essere stato in un bar. Non ne è stata ancora fornita l’identità, ma pare accertato che sia una persona incensurata.