ER LIBERA TUTTI

LA FASE 2 Dice n’omo: ‘sto virus maledetto me sta’ a fa’ vive come ‘n galeotto da quanno m’arzo a quanno torno a letto Mo’ sai che nova c’è? Io me so’ rotto! Risponne ‘n’antro: mo’ che te s’è sciorto?! Guarda ch’er virus ancora mica è morto Pertanto sta’ […]