EMMY AWARDS 2021/ Premiate “The Crown” e “Ted Lasso” come migliori serie tv. “La regina degli scacchi” miglior miniserie. A “Ted Lasso” anche il premio commedia

Emmy Awards 2021, migliori serie Tv: 'The Crown' e 'Ted Lasso'. Miniserie: 'La Regina degli scacchi' .'The Crown' è la miglior serie drammatica, a 'Ted Lasso' premio commedia, mentre La Regina degli Scacchi' è la miglior miniserie 20 SETTEMBRE 2021

Rispettati i pronostici degli Emmy Awards 2021 con il trionfo di ‘The Crown‘, miglior serie drammatica (11 statuette complessive), ma anche quello de ‘La regina degli scacchi‘ (The Queen’s Gambit), miglior miniserie, entrambi targati Netflix che per la prima volta fa incetta di premi, e poi la miglior serie commedia, ‘Ted Lasso‘, che ha portato a casa sette statuette.

Gli Emmy Awards, gli ‘Oscar’ della tv andati in scena in presenza dopo lo stop causa covid a Los Angeles, hanno assegnato i premi a: Miglior attore protagonista nella sezione drammatica è Josh O’Connor, mentre la miglior attrice protagonista è Olivia Colman (“The Crown”).

Nella categoria commedia, premiati l’attore Jason Sudeikis (“Ted Lasso”), e l’attrice Jean Smart (“Hacks”). Nella categoria miniseri i premi vanno all’attore Ewan McGregor (“Halston”) e Kate Winslet (“Mare Of Easttown”). Tra i migliori attori non protagonisti ci sono nella sezione drammatica: Tobias Menzies (“The Crown”) e Gillian Anderson (“The Crown”), per la sezione commedia: Brett Goldstein (“Ted Lasso”) e Hannah Waddingham (“Ted Lasso”), nella sezione miniserie: Evan Peters (“Mare Of Easttown”) e Julianne Nicholson (“Mare Of Easttown”). Tv movie: “Dolly Parton’s Christmas On The Square”. ‘The Crown’ è la miglior serie drammatica.

La serie sulla famiglia reale britannica ha fatto il pieno di statuette, con i riconoscimenti per la migliore attrice protagonista, la “regina” Olivia Colman, e per il migliore attore, il “principe Carlo” Josh O’Connor, oltre che per regia e sceneggiatura. Il premio per la migliore serie commedia va a ‘Ted Lasso‘: anche qui rispettate le previsioni della vigilia, che vedevano favorita la serie sull’allenatore di football del college Usa chiamato a confrontarsi con il football europeo. A ‘Ted Lasso’ sono andati anche i premi per il miglior attore non protagonista in una commedia, Brett Goldstein, e la migliore attrice non protagonista, Hannah Waddingham. Infine, l’Emmy Awards 2021 alla miglior miniserie è di ‘La Regina degli Scacchi’.