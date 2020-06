Emilio Fede arrestato al ristorante per evasione agli arresti domiciliari: era andato da Milano a Napoli per festeggiare gli 89 anni con la moglie

Brutta “disavventura” (definiamola così) a Napoli per l’ex direttore del Tg 4, Emilio Fede: è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari ieri sera – come riporta il quotidiano Roma – mentre stava cenando sul lungomare con la moglie, l’ex senatrice Diana De Feo, per festeggiare il suo 89esimo compleanno. Fede, in sostanza, non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli, ma – sostengono fonti a lui vicine – si sarebbe limitato a comunicare il suo spostamento ai carabinieri di Segrate, senza attendere la convalida del permesso.

“E’ stato terrorizzante. Mi sono venuti ad arrestare per evasione perché non ho atteso le disposizioni per i servizi sociali. In un ristorante si sono presentati un capitano dei carabinieri, peraltro gentilissimo, con tre militari, come fossi il peggiore dei delinquenti“, ha dichiarato Lo all’Ansa. In realtà, a seguito di una condanna, Emilio Fede, dopo avere scontato 7 mesi ai domiciliari, avrebbe dovuto completare la pena inflittagli con 4 anni di servizi sociali.