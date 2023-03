EMERGENZA MIGRANTI/ Il premier Giorgia Meloni al Consiglio Europeo di Bruxelles: “Servono azioni rapide perchè se la Tunisia crolla si rischia una catastrofe umanitaria”. Ed è disgelo tra il presidente del Consiglio e Macron

di SERGIO TRASATTI/ “Sui migranti servono azioni rapide e concrete per evitare una situazione in cui le organizzazioni criminali controllano i traffici umani sulle rotte del Mediterraneo”, così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Consiglio europeo di Bruxelles, sottolineando la necessità di rafforzare l’attività Sar (Ricerca e soccorso). Il premier ha aggiunto: “Se la Tunisia crolla del tutto si rischia una catastrofe umanitaria, con 900mila rifugiati. Finora gli sbarchi sono triplicati rispetto al 2022 e si rischia un’estate fuori controllo”. Nel frattempo, il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, apre sull’incremento del numero di ingressi regolari.

Duro l’intervento di Giorgia Meloni. Il capo del Governo va all’attacco su due dossier che scottano per l’Italia al vertice Ue: migranti e Patto di stabilità: “L’Ue impari dai suoi errori, sulle regole di bilancio serve una governance più attenta alla crescita”. E da quanto si mormora, con il presidente francese Emmanuel Macron saremmo nella fase del “disgelo” per citare un termine usato in tempi di “Guerra Fredda” USA-URSS; non è un caso l’incontro bilaterale tra la Meloni e il Capo dell’Eliseo. La leader di Fratelli d’Italia ha osservato: “Servono maggiori possibilità di ingressi legali e l’avanzamento del lavoro sui rimpatri”.

Giorgia Meloni ha poi ringraziato la Commissione Ue per il lavoro svolto su impulso del Consiglio europeo di febbraio e per la lettera a seguito della tragedia di Cutro. Nel corso della discussione sulle migrazioni diversi Stati membri, come Paesi Bassi e Austria, hanno ringraziato a loro volta l’Italia per il dialogo costruttivo e per la cooperazione efficace nella lotta ai trafficanti di esseri umani.

La precisazione. La Meloni ha concluso: “Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di procedere spedita. Direi che possiamo confermare il fatto che il tema della migrazione è considerato oggi centrale, se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa, e che viene seguito passo, passo dal Consiglio. Mi sembra un’ottima notizia”.

Le parole di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Ue ha evidenziato un punto importante: “E’ necessario incrementare il numero d’ingressi regolari di lavoratori da Paesi terzi. Tengo a menzionare l’esperienza estremamente positiva dell’Italia sui corridoi umanitari”.