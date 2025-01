Emanuela Orlandi: spunta un giallo al giorno sul rapimento della “Vatican Girl”

INTER, 3 BACI PER LA TOP EIGHT/ Champions League: una tripletta di Lautaro al Monaco regala ai nerazzurri l’accesso diretto agli ottavi. Bella Dea a Barcellona, ma, il pari non basta per l’ingresso tra le prime 8. Agli spareggi anche Milan e Juventus: il Diavolo cade a Zagabria, Madama in casa contro il Benfica

