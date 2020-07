Elicottero nel Tevere a Nazzano: recuperato il corpo di un uomo. Si cerca ancora quello di una donna

In Francia un individuo armato ha fatto irruzione in una casa di riposo per monaci missionari cattolici a Montferrier-sur-Lez, dieci chilometri a nord di Montpellier. Intorno alle 22 l’uomo si è asserragliato all’interno dell’edificio dopo aver legato e imbavagliato una donna all’ingresso al piano terra e averla uccisa a coltellate. La guardiana ha lanciato […]