ELEZIONI REGIONLI/ Spoglio delle schede in Basilicata/ Il candidato del centrodestra, Franceso Roberti, si aggiudica il vertice della Regione Molise

Con 209 sezioni molisane scrutinate su 393, Francesco Roberti, candidato del centrodestra, e' in testa col 64,06%. Roberto Gravina (centrosinistra-M5s) ha il 34,47%.

21.30 – In Molise vince il centrodestra. Alla guida della Regione resta un esponete di Forza Italia, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, che viaggia attorno al 61%(riceve le congratulazioni dell’avversario Roberto Gravina) e prende il posto del governatore uscente,l’azzurro Donato Toma. Pd e M5s, che si sono presentati uniti, restano lontani dall’obiettivo del ribaltone: con 58 sezioni scrutinate su 393, il loro candidato, il sindaco pentastellato di Campobasso, è al 37%. Fermo all’1,6 il candidato civico Emilio Izzo.

20.30 – “Ho mandato un messaggio di congratulazioni a Francesco Roberti“. Lo ha detto Roberto Gravina, candidato presidente della coalizione progressista alle elezioni regionali del Molise riconoscendo di fatto l’affermazione del suo competitor principale. “Nell’altra coalizione – ha detto – evidentemente hanno costruito un’alleanza che ha funzionato di più, per quanto riguarda noi è il contrario. Non vedo grosse alternative nel commentare questo voto che vede in modo chiaro una vittoria del centrodestra. Il nostro, comunque – ha aggiunto – è un progetto che deve avere un seguito”.

20.10 – Roberto Gravina, candidato di centrosinistra (o progressista) alle elezioni regionali in Molise, dalla sua sede elettorale di Campobasso commenta il risultato fin qui ottenuto che lo vede perdente nel confronto con il candidato di centrodestra Francesco Roberti. “Evidentemente – risponde ai giornalisti – il centrodestra ha costruito un’alleanza che ha funzionato di più e che al momento vede in modo chiaro la sua vittoria”

20.00 – “Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco, ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di buongoverno”. Cosi’ il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani.

19.38 – Con 41 sezioni molisane scrutinate su 393 (10%), il candidato del centrodestra Francesco Roberti è in testa col 60,6%. Il candidato dicentrosinistra e M5s Roberto Gravina ha il 37,37%.

19.15 – Prosegue lo spoglio dei voti. Secondo i dati della Regione, sono state scrutinate 32 sezioni su 393 con 237 schede non valide e 177 schede bianche. Il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Francesco Roberti, al momento ha ottenuto 3.258 voti (59,27%), il candidato Pd e M5S Roberto Gravina 2.137 (38,88%) e Emilio Izzo sostenuto dalla lista civica ‘Io non voto i soliti noti’ 102 (1,86%).

18.55 – “I dati che stanno arrivando sono conformi a quelle che erano le aspettative e le proiezioni che avevamo e sicuramente denotano che i cittadini del Molise hanno capito l’importanza di votare il centrodestra e soprattutto di avere una filiera politica corta che può consentire una volta per tutte di risolvere questi annosi problemi che sono presenti”. Lo afferma il senatore Claudio Lotito (Fi)

18.50 – Con 15 sezioni molisane scrutinate su 393 (3,8%), il candidato del centrodestra Francesco Roberti e’ in testa col 61,35%. Il candidato del centrosinistra Roberto Gravina ha finora il 36,56%

18.40 – Secondo elaborazioni del Quotidiano del Molise, Francesco Roberti sarebbe al 58,7%, Roberto Gravina al 39,8% e il terzo candidato Emilio Izzo all’1,5%

18.30 – In sei sezioni scrutinate su 393 il candidato presidente del centrodestra, Francesco Roberti è avanti (64,91%) rispetto ai suoi competitor, Roberto Gravina (Coalizione progressista) con il 33,85% ed Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti) con 1,24%. I dati definitivi sono riferiti ai seguenti comuni: a Molise (Campobasso), Francesco Roberti ha ottenuto il 56,58% delle preferenze, Roberto Gravina il 40,79 %, Emilio Izzo il 2,63 %. A Provvidenti (Campobasso), Francesco Roberti l’80,82 per cento, Roberto Gravina il 17,81 %, Emilio Izzo 1,37 %. A San Biase (Campobasso), Francesco Roberti ha ottenuto il 73,91 %, Roberto Gravina il 26,09 %, percentuale a zero per Emilio Izzo.

17.55 – “E’ stato l’ultimo scherzo di Donato Toma, che ha scelto di mandare alle urne le molisane e i molisani con una competizione balneare. Sono sicura che Toma abbia fatto una riflessione su quanto sarebbe stato penalizzante per gli studenti votare a giugno, piena sessione estiva. E che abbia deciso di mandare la popolazione al voto per favorire il centrodestra e on cambiare nulla” Lo dichiara Bibiana Chierchia, candidato con la lista Pd alle Regione, commentando il dato dell’affluenza in calo in Molise, dove si è votato per il rinnovo del Governatore e del Consiglio regionale. I dati che arrivano dai 393 seggi allestiti in Molise continuano a confermare il netto vantaggio del candidato di centrodestra Francesco Roberti.

17.55 – Scrutinate 6 sezioni, i dati ufficiali del sito della Regione Molise sono questi: Roberti (Cdx) 64,9%; Gravina (Csx-M5S); 33,9% Izzo (Io non voto i soliti noti) 1,2%.

17.39 – A Provvidenti, piccolo comune in provincia di Campobasso, lo scrutinio si è concluso con un 80% di preferenze per Francesco Roberti della coalizione di centrodestra, il 19% invece per Roberto Gravina candidato per il centrosinistra e un 1% a Izzo, terzo candidato alla carica di governatore. Hanno votato 73 persone su un totale di 271, il 33% degli aventi diritto. Candidato a sostegno di Roberti il sindaco del borgo Robert Caporicci, che ha riportato 26 preferenze. Tre le schede annullate.

17.35 – Un sondaggio dell’emittente tv locale TeleMolise, condiviso via Twitter da Bidimedia, dà il candidato del centrodestra poco sotto il 60%, mentre il candidato del censtrosinistra si attesterebbe sotto il 40%.

17.18 – Secondo i primi dati che arrivano dai seggi di Termoli, Campobasso, Isernia e Venafro, i centri maggiori del Molise dove si è votato per le Regionali, il candidato di centrodestra Francesco Roberti è in vantaggio sul competitor Roberto Gravina, sostenuto da alleanza tra Pd e M5S. Lo spoglio sul sito MoliseDati, società in house della regione Molise, procede a rilenti: alle ore 17 erano stati diffusi solo i dati di due sezioni. Gli sfidanti alla presidenza sono tre: il sindaco di Termoli Francesco Roberti per il centrosinistra; il sindaco di Campobasso Roberto Gravina per il centrosinistra unito; Emilio Izzo per il movimento ‘Io non voto i soliti noti’.

17.12 – Roberti (Cdx) 131 voti (77,1%); Gravina (Csx-M5S) 38 voti (22,3%); Izzo (Io non voto i soliti noti) 1 voto (0,6%), Questi i risultati, dopo 3 sezioni scrutinate su 393.

17.00 – A Provvidenti il candidato del centrodestra Roberti all’80%, con Noi Moderati oltre il 45%

16.50 – Il sito della Regione Molise riporta i primi dati, provenienti dalla prima sezione scrutinata, a Isernia:

Roberti (cdx) 21 voti ;

Gravina (csx-M5S) 7 voti;

Izzo (Io non voto i soliti noti) 0 voti.

16.45 – Tra i due capoluoghi molisani dove si è votato per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale, Campobasso fa segnare la più alta percentuale di votanti: 58,72 per cento, mentre a Isernia il 56,27 per cento. A Termoli (Campobasso), il 54,73 per cento, a Venafro (Isernia) la percentuale dei votanti si è attestata al 61,47 per cento, a Larino (Campobasso) 54,48 per cento, a Bojano (Campobasso) il 52,22 per cento.

16.35 – Lo staff e i sostenitori del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Molise, Francesco Roberti, attenderà i dati dello scrutinio elettorale a Campobasso, all’hotel Centrum Palace in via Giambattista Vico, 2. In serata, nella stessa sede, si terrà la conferenza stampa. Lo fa sapere lo staff elettorale di Francesco Roberti, ingegnere di 56 anni, sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, candidato con l’appoggio di sette liste: Forza Italia Berlusconi per il Molise, Fratelli d’Italia, Il Molise che Vogliamo, Lega per Salvini Premier, Noi Moderati, Popolari per l’Italia, Unione di centro

16.30 – A un’ora e 30 dalla chiusura dei seggi, ancora nessun risultato ufficiale da nessuna sezione, secondo il sito della Regione.

16.19 – Dopo la riapertura dei seggi stamani alle 7 per il secondo giorno di voto e la chiusura definitiva alle 15 l’affluenza alle elezioni regionali in Molise, secondo i dati della Regione, si è fermata al 47,94% ed è cominciato lo spoglio delle schede. Avevano diritto al voto 327.805 molisani, 85.311 dei quali residenti all’estero. Si è votato in 136 Comuni. Nel 2018, alla precedente tornata regionale, si votava soltanto di domenica e l’affluenza definitiva era stata del 52%: quattro punti percentuali di più. Alle regionali in Lombardia e Lazio del 12 e 13 febbraio l’affluenza era stata rispettivamente del 73,11% e 66,55%, mentre alle comunali del 14 e 15 maggio, a livello nazionale, era andato a votare il 58,39% degli elettori, dato sceso al 49,61% ai ballottaggi. L’affluenza in Molise di ieri alle 23 era stata del 33,99%. A Termoli quella definitiva di oggi è stata del 53,97%, a Campobasso del 58,72%.

16.10 – Le emittenti tv locali, come TeleRegione Molise, danno Gravina in vantaggio a Campobasso, mentre Roberti sarebbe in vantaggio a Termoli e Isernia.

15.17 – “Da decano delle campagne elettorali, consigliere dal 2001 sempre dalla stessa parte, giudico questa campagna elettorale come in sordina rispetto alle altre volte, con meno competizione diretta tra i candidati, pochi i confronti. Tuttavia la partecipazione è rigenerante, dopo tanti anni chiusi a lavorare, c’é una gran voglia di fare pensando all’operato della Premier, del governo, di grande aiuto”. Lo dice all’Adnkronos Quintino Pallante, assessore regionale uscente e candidato consigliere per Fratelli d’Italia. “Il compito dei consiglieri è difficile, abbiamo passato il Covid, le condizioni difficili anche economiche di molti – ricorda – ma le aspettative delle persone sono molto elevate e confido in un risultato favorevole. Nel frattempo, tuttavia, io e il presidente Toma siamo al lavoro, nonostante la campagna elettorale”.

15.16 – “I seggi sono affollati, almeno a Termoli si sapeva che in molti sarebbero andati a votare lunedì essendo operatori turistici, mancheranno solo i ragazzi che sono all’università, bloccati dalla sessione d’esame, ma anche qui c’è stato un buon recupero e siamo fiduciosi, avendo fatto tutto quello che potevamo fare in questa campagna elettorale e aspettiamo con serenità il responso delle urne”. Lo dice all’Adnkronos Francesco Roberti, candidato azzurro alla presidenza del Molise con il centrodestra, a pochi minuti dalla chiusura delle urne per le regionali. “Silvio Berlusconi mi ha chiamato 15 giorni fa, appena uscito dall’ospedale. E’ evidente che questa campagna elettorale la dedichiamo a lui – sottolinea – che ci ha dimostrato il modo instancabile di fare campagna elettorale, di stare in mezzo alla gente. Da lui, che appena dimesso si è preoccupato di capire come stesse andando la campagna elettorale in Molise, cogliamo l’insegnamento di andare avanti sempre, di lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi. Berlusconi è stato il motore propulsivo di Forza Italia e oggi spetta a noi far sì che questa campagna elettorale sia un tributo nei suoi confronti perché è grazie a lui se il centrodestra esiste e continua a rimanere unito e con coerenza presentarsi in tutte le Regioni e in tutti i Comuni”.

15.13 – Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni in Molise. Chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (sei liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (sette liste) e infine Emilio Izzo, sostenuto dalla lista civica ‘Io non voto i soliti noti’. La sfida principale, però, è fra il candidato del centrosinistra, Roberto Gravina, sindaco M5S di Campobasso, e quello di centrodestra, il sindaco di Termoli Francesco Roberti (Forza Italia). L’affluenza, alle 23 di ieri, era in calo al 33,99%. Gli aventi diritto al voto sono 327.805. Tra questi ci sono 85mila residenti all’estero. I cittadini, oltre al presidente di Regione, votano per l’elezione di 20 consiglieri regionali. In tutto, le sezioni nei 136 Comuni sono 393.