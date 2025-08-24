ELEZIONI REGIONALI 2025/ Michel Emi Maritato con la lista ‘Dimensione Bandecchi’ per la Campania: “Il mio impegno per i napoletani e per tutti i campani sarà concreto e diretto”

di SERGIO TRASATTI/ Nello storico scenario di Palazzo Spada, è arrivata la stretta di mano che segna un passaggio decisivo per il futuro della Campania: quella tra Riccardo Corridore e Michele Emi Maritato, ufficializzando la candidatura di quest’ultimo al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Dimensione Bandecchi”, con Stefano Bandecchi candidato governatore.

Un incontro che ha suscitato piena soddisfazione da entrambe le parti. Un vertice che ha aperto le porte a una sfida che parte dal cuore di Napoli e della sua area metropolitana. Michel Emi Maritato ha dichiarato: “Per me questa è una prestigiosissima opportunità che accolgo con la mas sima responsabilità. Fin da subito, il mio impegno per i napoletani e per tutti i campani sarà concreto e diretto. Una legge regionale contro l’usura bancaria, per difendere la nostra imprenditoria troppo spesso soffocata da tassi usurari che spezzano il futuro di chi vuole lavorare e creare ricchezza”.

Le altre dichiarazioni di Maritato. Il candidato al Consiglio Regionale ha aggiunto: “Mi batterò per la tutela e il rilancio delle imprese campane, vero motore di sviluppo, e per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità, pubblica, tra le più ingolfate d’Italia. È inaccettabile che la salute dei campani valga meno di quella di altri cittadini. È ora di smetterla di trattare la Campania e i suoi abitanti come cittadini di serie B. Non ci sono cittadini di prima e di seconda classe, davanti alla salute, alla cultura, al diritto, siamo tutti uguali. La Campania deve tornare a splendere, e lo farà solo quando i diritti dei campani saranno rispettati fino in fondo”. Ricordiamo che per le regionali in Campania si voterà il 23 novembre prossimo.