ELEZIONI IN GERMANIA/ Vincono i cristiano democratici di Merz futuro cancelliere, boom dell’ultradestra, crollano i socialdemocratici di Scholz. L’AfD con oltre il 20% diventa il secondo partito tedesco ma resterà fuori dal nuovo governo per il veto di altri partiti

di MARIO MEDORI/ In Germania confermate le previsioni della vigilia e i sondaggi fatti prima del voto: la Cdu-Csu vince le elezioni federali per il rinnovo del Bundestag (nelle foto) con circa il 29% dei voti (+4,4%), boom dell’ultradestra, crollo dei socialdemocratici. Questa la sintesi di un voto caratterizzato da un’affluenza record alle urne: l’84%. A questo punto, il leader dei cristiano democratici, Friederich Merz, è destinato a diventare il nuovo cancelliere, prendendo il posto di Olaf Scholz, il quale, alla guida dell’Spd, subisce quella che lui stesso definisce: “Un’amarissima sconfitta”.

Lo straordinario risultato ottenuto dall’estrema destra. L’AfD, che sta per Alternative fur Deutschland, diventa la seconda forza politica del Paese con il 20,4%; più del doppio rispetto alla precedente consultazione. Nonostante tutto, quasi sicuramente resterà fuori dal futuro governo a causa del veto posto da altri partiti. I socialdemocratici dell’Spd, invece, crollano al 16,3%: un calo addirittura del 9,4%. In lieve flessione i Verdi, che scendono al 12,3% (-2,4%), mentre la sinistra di Die Linke prende l’8,5% (+3,6%).

La “Grosse Koalition” a due potrebbe non bastare per il nuovo governo. I numeri, infatti, sono ancora incerti per dar vita al solito centrosinistra formato da cristiano democratici e Spd; l’unica squadra ritenuta davvero stabile. Decisivi saranno, però, i risultati di Liberali e Bsw. Servono almeno 316 seggi su 630 per formare l’esecutivo. Esulta la leader di AfD Alice Weidel: “Risultato storico, abbiamo raddoppiato i nostri voti. Siamo pronti a governare, le nostre mani sono tese, nonostante il cordone sanitario che isola il mio partito”.

L’esultanza di Donald Trump per l’esito del voto tedesco e i negoziati per il nuovo governo. Il presidente degli Stati Uniti ha commentato dicendo: “E’ un grande successo per la Germania e per l’America”. Intanto, il futuro cancelliere Merz dichiara: “I negoziati per il nuovo esecutivo dovranno essere veloci. Il mondo non ci aspetta. La Germania deve avere un governo affidabile”. Mentre, l’alleato bavarese della Csu Markus Soeder ribadisce il veto su una coalizione con i Verdi: “Robert Habeck ha perso, devono andare all’opposizione”. La situazione sarà più chiara quando conosceremo l’esito definitivo di questo voto.