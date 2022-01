ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: anche la quarta votazione andata a vuoto, ma dai conteggi emerge che il centrosinistra può raggiungere quota 505

Fumata nera anche alla quarta votazione dei grandi elettoti per la carica di presidente della Repubblica svoltasi oggi, 27 gennaio. Lo scrutinio ha fatto registrare 166 voti per il presidente uscente, Sergio Mattarella (ieri si era fermato a 125). Votati anche il magistrato Di Matteo con 56 preferenze, Casini 3, Elisabetta Belloni 2 e Sabino Cassese 1.

Il quorum era di 505 voti, la maggioranza assoluta dei grandi elettori. Importante il numero degli astenuti, 441, quasi tutti dell’area di centrodestra, 261 le schede bianche. La quinta votazione per il presidente della Repubblica si terrà domani, venerdì, alle 11.

Tra i voti nel quarto scrutinio spunta il nome del direttore d’orchestra Riccardo Muti. Voti anche per Giuliano Amato e per la Guardasigilli Marta Cartabia, nome indicato da Azione. Spuntano voti anche per l’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, per l’ex segretario del Pd, Walter Veltroni e per il ministro leghista, Giancarlo Giorgetti. Un voto anche per lo storico Alessandro Barbero, per la M5s Paola Taverna. Preferenze anche per Pierluigi Bersani, per Mario Segni, Pierluigi Castagnetti. Rispetto ai precedenti tre scrutini, il numero dei voti dati a personalità che sono al di fuori del mondo della politica e delle istituzioni, risulta essere molto inferiore.