ECCO LA NUOVA SERIE A/ Varato il calendario della stagione 2023-2024. La prima giornata, tutte le novità e le curiosità della stagione che scatterà nel week-end del 20 agosto. Previsto un solo turno infrasettimanale; si giocherà anche tra Natale e Capodanno

di FABIO CAMILLACCI/ Tra mille “paletti” rispetto al recente passato, ha preso ufficialmente vita la Serie A 2023-2024. I cosiddetti “paletti” ovviamente hanno riguardato il varo del calendario del prossimo campionato che scatterà nel week-end di domenica 20 agosto 2023, per chiudersi nel fine settimana di domenica 26 maggio 2024. Pertanto, proprio a causa dei “paletti” decisi dai vertici calcistici, in estate si partirà senza big-match.

Ecco la prima giornata della nuova stagione partorita dall’algoritmo. Bologna-Milan, Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari e Udinese-Juventus. Tra le novità di quest’anno, due su tutte: previsto un solo turno infrasettimanale fissato per il sesto turno (27 settembre), e poi non ci sarà la classica sosta invernale.

Pertanto, si giocherà anche tra Natale e Capodanno. Quattro, invece, le soste programmate per gli impegni delle Nazionali: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Il primo derby in programma è quello di Milano, che andrà in scena alla quarta giornata in casa dell’Inter. A causa degli impegni europei dei due club e per questioni di diritti televisivi, probabilmente il “Derby della Madunina” si giocherà sabato 16 settembre alle 18.

Orari e anticipi previsti. Le partite dei primi tre turni di Serie A, per ragioni climatiche, si giocheranno tutte di sera: match fissati, infatti, alle 18.30 e alle 20.45. In particolare, nella prima giornata, si disputeranno 4 gare in anticipo (sabato 19 agosto), 4 partite di domenica (20 agosto) e 2 in posticipo (lunedì 21 agosto). Lo stesso schema è valido anche per il secondo turno, tra il 26 e il 28 agosto e per il terzo tra il 2 e il 4 settembre. Buon campionato.