ECCO IL GOVERNO DRAGHI: 15 ministri “politici” (confermati 10 della squadra di Conte) e 8 ministri “tecnici”, tutti scelti con il “bilancino”

Mario Draghi ha sciolto la riserva con cui aveva accettato il mandato affidatogli dal presidente della Repubblica di formare il governo e ha presentato la lista dei ministri, annunciando che domani a mezzogiorno giureranno. Questi i ministri, scelti con un sofisticato “bilancino” tra politici dei vari gruppi parlamentari e “tecnici”.

Ecco l’elenco: Luciana Lamorgese ministro dell’Interno; Luigi Di Maio (M5S) ministro degli Esteri; Daniele Franco ministro dell’Economia; Giancarlo Giorgetti (Lega) ministro dello Sviluppo Economico; Marta Cartabia ministro della Giustizia; Roberto Cingolani ministro della Transizione ecologica; Stefano Patuanelli (M5S) ministro per le Politiche agricole; Roberto Speranza (Leu) ministro della Salute; Lorenzo Guerini (Pd) ministro della Difesa; Andrea Orlando (Pd) ministro del Lavoro; Vittorio Colao ministro della Transizione digitale; Enrico Giovannini ministro dei Trasporti; Patrizio Bianchi ministro dell’Istruzione; Dario Franceschini (Pd) ministro della Cultura; Elena Bonetti (Italia Viva) ministro della Famiglia; Federico D’Incà (M5S) ministro per i Rapporti con il Parlamento; Maria Cristina Messa ministro dell’Università; Renato Brunetta (Forza Italia) ministro della Pubblica Amministrazione; Maria Elena Gelmini (Forza Italia) ministro per le Autonomie; Mara Carfagna (Forza Italia) ministro per il Sud e la coesione territoriale; Fabiana Dadone (M5S) ministro per le politiche giovanili; Erika Stefani (Lega), ministro per le Disabilità; Massimo Garavaglia (Lega) ministro per il Turismo. Roberto Garofoli sarà sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

La squadra è formata in totale da 23 ministri, 15 politici e 8 tecnici. Le quote: 4 ministri per il M5S, 3 per il Pd, 3 per la Lega, 3 per Forza Italia, 1 per Leu e 1 per Italia Viva.

Il giuramento avrà luogo domani alle ore 12.