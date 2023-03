Il suo intervento al cuore nel 1957 era stato raccontato anche sui giornali: Augusta aveva sei anni e all’ospedale Niguarda di Milano venne operata per la trilogia di Fallot, una cardiopatia complessa con una ostruzione del flusso sanguigno ai polmoni, che Angelo De Gasperis fu il primo ad operare in Italia (foto (foto Tgr Lombardia in basso). L’operazione degli anni Cinquanta fu eseguita con una toracotomia trasversale che apriva tutto il torace, in circolazione extracorporea femorale con ipotermia profonda.