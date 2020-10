E’ MORTO SEAN CONNERY, il giovane operaio scozzese diventato un mito del cinema: dal primo “James Bond” a “Guglielmo di Baskerville” nel “Nome della rosa” di Umberto Eco. Fu nominato “Sir” dalla regina Elisabetta

Il cinema perde uno dei suoi miti: è morto Sean Connery, il primo e indimenticabile James Bond. Ma non è stato solo lo strepitoso agente segreto ideato da Ian Fleming: è stato molto di più, come dimostrò quando si cimentò nel ruolo di Baskerville nel capolavoro tratto dal romanzo di Umberto Eco, “Il nome della rosa”, e nei film che gli valsero un Premio Oscar, tre Golden Globes e due Bafta. Aveva 90 anni. È morto nel sonno dopo aver combattuto una lunga malattia rivelatasi mentre si trovava alle Bahamas.

Nato in Scozia da padre camionista e madre cameriera, si è sempre battuto per la libertà e l’indipendenza della sua terra, devolvendo i guadagni ad opere di beneficenza (come è accaduto per Robin Hood – Il principe dei ladri). Fratello dell’attore Neil Connery, fin da piccolo si sente attratto dal mondo dello spettacolo e prende lezioni di danza classica dall’età di 11 anni. Abbandonati poi gli studi obbligatori all’età di 13 anni, si arruolerà poi in Marina, da cui però verrà congedato per un’ulcera. E passa a guadagnarsi da vivere prima come verniciatore di bare, poi muratore, bagnino, come guardia del corpo a fattori che consegnano il latte, fino a modello per pose nude all’Accademia d’Arte di Edimburgo.

Nel 1953 la partecipazione al concorso di Mister Universo e il piazzamento al terzo posto gli fanno guadagnare l’opportunità di cimentarsi come comparsa teatrale. Da qui il salto nel cast de Le armi del re (1954) di Herbert Wilcox. In seguito, dopo alcuni ruoli televisivi, qualche anno più tardi, l’ingaggio nel film di Terence Young Il bandito dell’Epiro (1957). Robert Stevenson lo vede, lo apprezza e lo scrittura per interpretare il film fantastico della Disney Darby O’Gill e il Re dei Folletti (1959), immediatamente seguito dal film d’avventura di John Guillermin Il terrore corre sul fiume (1959), con Scilla Gabel.

Il vero colpo di fortuna arriva per lui nel 1962 quando entra nel cast del film sullo sbarco in Normandia, Il giorno più lungo,accanto a Robert Mitchum, Rod Steiger, Henry Fonda, John Wayne e Richard Burton.

E’ l’anno in cui si sposa con l’attrice Diane Cilento, dalla quale avrà il suo unico figlio, l’attore Jason Connery, che lavorerà spesso con lui. Ma la grande svolta nella sua carriera cinematografica avviene quando gli viene assegnato il ruolo della spia James Bond, alias l’agente 007, dopo che il produttore Albert R. Broccoli lo aveva visto nel film di Stevenson, battendo una concorrenza agguerritissima composta da Cary Grant, Rex Harrison, Trevor Howard e Roger Moore (che verrà ripescato in seguito).

E diventa un simbolo nel ruolo della spia più nota del mondo (dopo Mata Hari), con licenza di uccidere e di conquistare donne. Leggendaria la frase co la quale si presenta: «Il mio nome è Bond. James Bond», che ripeterà in altri 6 film, tra cui Agente 007 – Licenza di uccidere (1962) a Mai dire mai (1983), sempre protetto da una parrucca per coprire la calvizie manifestatasi già quando aveva appena 21 anni. E avrà come partner femminili attrice della fama di Ursula Andress, Daniela Bianchi, Honor Blackman, Akiko Wakabayashi e Kim Basinger e come registi Terence Young, Guy Hamilton, Lewis Gilbert, Irvin Kershner, fino ad Alfred Hitchcock (nel giallo Marnie) e Sidney Lumet, che lo imporrà come protagonista di pellicole come La collina del disonore (1965), Rapina record a New York (1972), Riflessi in uno specchio scuro (1973) e Assassinio sull’Orient Express (1974). Nel ’69 si cimenterà anche nella regia per un documentario operaio, The Bowler and the Bonnet, che rimarrà la sua unica esperienza i questo ruolo.

Nel ’75 si separa dalla moglie e sceglierà come nuova compagna per il resto della vita Micheline Roquebrune.

Ma continua a macinare ruoli avventurosi nel cinema, fino a quello di Guglielmo da Baskerville nel film "Il nome della rosa", tratto dal best seller di Umberto Eco. Ma l'Oscar, il suo primo Oscar (in questo caso come miglior attore non protagonista) gli arriva quando De Palma lo inserisce nella pellicola Gli intoccabili (1987), che racconta l'arresto di Al Capone. Il ruolo del poliziotto Jim Malone gli regala anche un Golden Globe nella stessa categoria.

Ma la sua attività è incessante negli anni ottanta e novanta sempre peer pellicole in cui recita ruoli avventurosi o storici che gli valgono una laurea honoris causa in Letteratura all’università Saint Andrews, fino alla nomina di Sir dalla Regina Elisabetta.

Le pellicole che lo vedono protagonista continuano ad essere tante, ma parecchie anche le sue rinunce a offerte di produttori e registi di chiara fama. L’ultimo film che lo vede protagonista è La leggenda degli uomini straordinari (2003), e rifiuta anche altre allettanti offerte perché la cataratta gli offusca la vista e decide di trasferirsi fra la Spagna e le Bahamas con la moglie. Poi il definivo addio al cinema quando nel gennaio 2006 deve operarsi a New York per l’asportazione di un tumore a un rene.

“La Scozia è in lutto”, scrive la premier scozzese, Nicola Sturgeon, su Twitter. “Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese piange uno dei suoi figli più amati”, continua. “Sean è nato in una famiglia operaia di Edimburgo e grazie al talento e al duro lavoro è diventato un’icona del cinema internazionale e uno degli attori più affermati al mondo”.