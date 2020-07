E’ morto Loris Meliconi, il papà del guscio per il telecomando. Da portiere della Pistoiese alle invenzioni per la casa

E’ morto a 90 anni l’imprenditore Loris Meliconi, patron dell’omonima azienda di Granarolo Emilia (Bologna) che ha inventato, tra l’altro, il guscio salva-telecomando reso celebre da uno spot televisivo in cui veniva fatto rimbalzare. Loris Meliconi, classe 1930, faceva il portiere della Pistoiese in serie C fino a 32 anni quando smise di giocare e iniziò con le invenzioni per la casa. L’azienda ora è guidata dai figli Patrizia e Riccardo.