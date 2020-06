E’ morto lo scrittore Roberto Gervaso, celebre per i dissacranti aforismi con cui distillava la sua ironia nelle rubriche giornalistiche

E’ morto oggi a Milano, dopo una lunga malattia, il giornalista e scrittore Roberto Gervaso, autore di celebri volumi divulgativi sulla storia d’Italia firmati con Indro Montanelli. Avrebbe compiuto 83 anni il 9 luglio, essendo nato quel giorno del 1937 a Roma. Lascia la moglie Vittoria e la figlia Veronica, giornalista del Tg5, che ha scritto su facebook: “Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio“.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire alla moglie e alla figlia le sue condoglianze per la scomparsa di “un uomo di finissima cultura, protagonista, per lunghi anni, del giornalismo e della vita culturale del nostro Paese”.