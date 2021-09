E’ morto l’attore francese Jean Paul Belmondo. Aveva interpretato film diretti anche da registi italiani come partner di attrici famose

L’attore francese Jean Rochefort, considerato come uno degli ultimi grandi attori francesi, è morto all’età di 87 anni. Recitò per l’ultima volta in un film del 2015, ‘Floride’, di Philippe Le Guay. “Risparmierò il pubblico, non voglio fare film dell’orrore”, aveva detto in una intervista a radio Europe 1, aggiungendo: “Se […]