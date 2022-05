E’ morto il professore Valerio Onida, per 9 anni giudice costituzionale e per gli ultimi 4 mesi del mandato presidente della Consulta

È morto l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. Nato a Milano nel 1936, aveva compiuto 86 anni il 30 marzo. Professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, è stato giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005.

Professore e avvocato, ha insegnato Diritto costituzionale all’Università per trentacinque anni. Per nove anni è stato giudice della Corte costituzionale, che ha presieduto negli ultimi mesi del suo mandato. È stato presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, della Scuola superiore della magistratura e dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (già INSMLI). Presidente della Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” di Bologna. Nel 2010 Onida si era avvicinato alla politica candidandosi alle primarie del centrosinistra per le elezioni del sindaco di Milano, poi vinte da Giuliano Pisapia, che, appresa la notizia della sua morte, lo ha ricordato su Twitter come «autentico maestro del diritto. Straordinario costituzionalista, importante docente universitario a Milano e presidente della Consulta, capace di incidere con equilibrio. Un uomo dotato di una grande passione civile. Un vero amico».

Onida si oppose al referendum per la revisione costituzionale promosso da Matteo Renzi, che, infatti, venne bocciato.