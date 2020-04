E’ morto il giornalista Giulietto Chiesa, che ci aiutò a conoscere la Russia quando era Unione Sovietica

Il giornalismo italiano perde un’altra figura di primo piano dell’informazione vissuta per molti anni in diretta da una realtà importante come quella della Russia quando era il cuore pulsante dell’Unione Sovietica: è morto Giulietto Chiesa. Nato il 4 settembre del 1940 ad Acqui Terme, dopo una breve esperienza da militante e poi da dirigente della Federazione giovanile comunista, aveva abbracciato la professione giornalistica lavorando per l’Unità, di cui era diventato corrispondente da Mosca, ruolo che poi ricoprì per la Stampa e successivamente anche per la Rai. In quel periodo ha scritto anche libri di approfondimento sull’evolversi, nel bene e nel male, di quella realtà politica.

Successivamente mise quel bagaglio di esperienze anche al servizio della politica attiva, il che lo portò ad essere eletto al Parlamento Europeo nel 2003 per la lista Occhetto-Di Pietro.

Di lui il vignettista Vauro (che con Chiesa ha collaborato) ha scritto sulla sua pagina Facebook: ”Ricordo ancora i suoi occhi lucidi di lacrime a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E’ morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei”.