E’ morto GERARDO BIANCO, un’altra delle figure storiche della politica e della cultura originarie dell’Irpinia. Aveva 91 anni

E’ morto oggi a Roma Gerardo Bianco, un altro degli esponenti storici di quella che fu la Sinistra della Democrazia Cristiana con le radici nella provincia di Avellino, come Ciriaco De Mita, Fiorentino Sullo, Nicola Mancino, Biagio Agnes.

Gerardo Bianco era nato a Guardia Lombardi il 12 settembre 1931. Si laureò in lettere classiche dell’Università degli Studi di Parma, diventando poi docente universitario di Storia della Lingua e della Letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Parma. Prima ancora, in gioventù, era stato attivo nella Federazione universitaria cattolica, la Fuci.

Eletto deputato per la Democrazia Cristiana per la prima volta nel 1968, fu rieletto ancora per 9 legislature. Inizialmente vicino alla corrente della “Base” democristiana, composta prevalentemente da avellinesi e guidata da Fiorentino Sullo prima e Ciriaco De Mita dopo, se ne allontanò nel 1978 per avvicinarsi a quella guidata da Carlo Donat-Cattin prima e da Franco Marini dopo. Fu capogruppo a Montecitorio della DC nel corso della VIII legislatura, dal 1979 al 1983. Vicepresidente della Camera dal 1987 fino al 1990, quando divenne Ministro della Pubblica Istruzione (fino a marzo ’91) nel sesto governo Andreotti. Dal 1992 al 1994 ha presieduto nuovamente il gruppo della DC alla Camera.

Ma è sempre stato considerato nell’ambiente parlamentare un uomo di cultura prestato alla politica.

Nel 1994, in seguito alla fine della DC, e sostanzialmente di quella che è stata definita la Prima Repubblica, dopo l’inchiesta di Mani pulite, aderisce al nuovo Partito Popolare (PPI) di Mino Martinazzoli e viene eletto europarlamentare a Strasburgo. Nel 1995 si schiera contro la virata a destra di Rocco Buttiglione, divenuto nel frattempo segretario. Così Bianco raccoglie intorno a sé una parte del centro e tutta la sinistra del partito, ottenendo la bocciatura della decisione del segretario dall’assemblea nazionale.

La frattura tra le due anime del partito, guidate da Buttiglione e Bianco, non si ricompose più, tanto che alle elezioni regionali esse parteciparono separatamente: l’ala del partito fedele alla linea conservatrice sociale presentò le liste comuni con Forza Italia e CCD in tutte le 15 regioni chiamate al voto, con la denominazione di “Forza Italia – il Polo Popolare“, mentre quella cristiano-sociale guidata da Bianco si presentò con proprie liste (in Toscana e nel Lazio assieme al Patto dei Democratici) alleate col centro-sinistra (tranne nelle Marche e in Campania, dove sostenne propri candidati).

Il 24 giugno 1995, a seguito di mesi e mesi di vertenze giudiziarie, venne finalmente raggiunta un’intesa tra le due componenti che facevano capo a Buttiglione e Bianco nel Partito Popolare: si sarebbero separati, dove quella di Bianco conserva il nome del partito (Partito Popolare Italiano) mentre quella di Buttiglione mantenne il simbolo storico (lo scudo crociato), con il quale a luglio diede vita ai Cristiani Democratici Uniti.

Bianco ha guidato il partito per tre anni, contribuendo in maniera determinante alla nascita dell’Ulivo e all’arrivo del cattolico Romano Prodi a Palazzo Chigi. Dopo quelle elezioni politiche del 1996, a gennaio del ’97 lascia la segreteria del PPI e viene nominato presidente del partito, carica che ha ricoperto fino al 2 ottobre 1999. Alle elezioni politiche del 2001 si ricandida alla Camera, e viene rieletto deputato nella circoscrizione Campania 1.

Bianco è stato anche direttore del quotidiano Il Popolo, organo ufficiale della Democrazia Cristiana prima e del Partito Popolare Italiano poi. Nel 2002 è uno dei principali rappresentanti della corrente contraria alla continuazione dell’attività politica all’interno della Margherita di Francesco Rutelli.

A novembre 2004 Bianco fonda, insieme ai parlamentari Alberto Monticone e Lino Duilio, il movimento Italia Popolare – Movimento per l’Europa, che, pur non essendo un partito, si propone di ridare una autonoma presenza organizzata ai cattolici democratici in Italia per non disperdere e mantenere viva l’anima ideologica che fu del Partito Popolare.

Alle elezioni politiche del 2006 Bianco viene rieletto alla Camera nelle liste dell’Ulivo (La Margherita con i Democratici di Sinistra di Piero Fassino), per poi comunicare alle Camere (il 15 febbraio 2008) di non aderire al PD e di passare al gruppo misto. Successivamente, con il suo movimento Italia Popolare, e insieme a Savino Pezzotta e Bruno Tabacci, dà vita al progetto centrista della Rosa per l’Italia, partito svincolato dai poli e di ispirazione cattolica.

Da sempre grande studioso, latinista, considerato comunque un meridionalista, è stato anche condirettore della Enciclopedia oraziana presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana. (fonte: Ansa)