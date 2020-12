E’ morto Enrico Ferri. E’ stato deputato, segretario del Psdi e più volte sindaco di Pontremoli. Da ministro fissò il limite dei 110 kmh sulle autostrade

È morto dopo una lunga malattia l’imprenditore Sergio Scarpellini, assurto agli onori delle cronache politico-giudiziarie lo scorso anno per il caso di Raffaele Marra, l’ex capo del personale del Campidoglio arrestato e processato per i rapporti che aveva avuto con lui all’epoca in cui il sindaco di Roma era amministrazione Alemanno. La […]