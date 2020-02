E’ morta Mirella Freni, una delle più belle voci della lirica nel mondo

La soprano Mirella Freni, una delle voci più belle e riconoscibili del mondo della lirica, è morta a 85 anni nella sua casa di Modena, dopo una lunga malattia. Coetanea e concittadina di Luciano Pavarotti, aveva portato il bel canto italiano nei principali teatri del mondo. I due si conoscevano fin da bambini e tante volte, insieme, hanno trionfato sui teatri d’opera in giro per il mondo (foto in basso). “Ho perso un fratello”, disse lei, quando, il grande tenore morì, nel 2007.