E’ morta improvvisamente la giornalista Maria Giovanna Maglie. Aveva 70 anni, vissuti in un succedersi di testate (da “l’Unità” alla Rai alle tv private)

È morta questa notte a Roma nell’ospedale Forlanini a Roma la giornalista Maria Giovanna Maglie, nota negli ultimi anni soprattutto per la rubrica “Mezz’ora in più” che andava in onda la domenica pomeriggio su Rai 3. Aveva 70 anni. Era stata portata all’ospedale Forlanini di Roma la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata questa mattina. “Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”, ha scritto la collega e amica Chaoqui.

Nata a Venezia ma poi trasferitasi in provincia di Salerno, aveva iniziato la sua carriera professionale al quotidiano del Partito Comunista, l’Unità, di cui era poi diventata corrispondente dagli Stati Uniti. Indotta a dimettersi da questo incarico per alcune incompatibilità politiche, era passata alla Rai e successivamente aveva lavorato anche per altre testate sia cartacee sia televisive, anche di centrodestra, ma era stata autrice di una biografia di Oriana Fallaci e di diversi saggi di politica internazionale. In seguito aveva collaborato con Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale e Radio24. Nel mese di settembre dello scorso anno aveva avuto un malore durante la maratona elettorale tv a Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Operata al cuore per un aneurisma all’aorta, era stata poi ricoverata per due mesi a causa delle complicazioni che le aveva causato una forte anemia.