E’ morta a 51 anni l’attrice e ballerina Ketty Roselli. Il cordoglio di quanti hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei in tanti programmi tv

di FABIO CAMILLACCI- “Pronto casa Sensi? Si buongiorno sono la moglie. Buongiorno signora Maria come sta? Sono Fabio Camillacci di RDS. A si, buongiorno tutto bene grazie, lei come sta? Non c’è male grazie. Voleva parlare con Franco? Se è in casa sì. Sì è qui ora lo chiamo”. Questo era […]